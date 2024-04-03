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Кулеба примет участие в министерском заседании Совета Украина-НАТО в Брюсселе
Кулеба примет участие в заседании Совета Украина-НАТО на уровне министров в Брюсселе 3-4 апреля, где будет обсуждаться увеличение военной помощи Украине, усиление противовоздушной обороны и наращивание мощностей по производству вооружений.
Байден отреагировал на гибель сотрудников WCK в Газе: Израиль не сделал достаточно для защиты волонтеров
Байден выразил возмущение по поводу гибели 7 волонтеров гуманитарной миссии Всемирной центральной кухни в Газе, в том числе одного американца, призвав Израиль к быстрому расследованию и привлечению к ответственности виновных.
Intel сообщила о 7 млрд долл. операционных убытков подразделения по производству чипов
Intel сообщила об увеличении операционных убытков своего литейного бизнеса на 7 миллиардов долларов в 2023 году.
Пожар в ночном клубе в Стамбуле во время ремонта унес жизни 29 человек
По меньшей мере 29 человек погибли в результате пожара в подземном ночном клубе Masquerade в Стамбуле, Турция.
россияне ночью и утром 5 раз обстреляли Сумщину, ударили авиабомбами по гражданской инфраструктуре
Ночью и утром россияне 5 раз обстреляли Сумскую область, атакуя гражданскую инфраструктуру авиабомбами, вызвав 23 взрыва.
США вывели из-под санкций бывшее европейское подразделение одного из крупнейших в рф банков
Соединенные Штаты сняли санкции с бывшего европейского подразделения банка ВТБ.
Один ребенок погиб, еще пятеро пострадали за сутки в результате российских обстрелов
11-летний мальчик погиб и еще 5 детей в возрасте 14-17 лет были ранены в результате российских обстрелов в Харьковской области и Днепре. Общее количество детей, пострадавших с начала российского вторжения, превысило 1 818.
россияне за сутки ранили еще троих жителей Донетчины
Еще трое жителей Николаевки Донецкой области получили ранения в результате российских обстрелов.
По Харьковской области ночью враг бил КАБами, повреждено учебное заведение - ОВА
В Харьковской области российские войска обстреляли несколько населенных пунктов, повредив жилые дома, учебное заведение и вызвав перебои в электроснабжении; сообщается о жертвах в Новоосиновом, где погибли 58-летний мужчина и его 11-летний сын.
В Херсонской области россияне снова попали в газопровод, есть жертва - ОВА
Российские войска обстреляли жилые кварталы в Херсонской области, повредив здания и инфраструктуру, в результате чего один человек погиб.