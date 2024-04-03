Кулеба примет участие в министерском заседании Совета Украина-НАТО в Брюсселе

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 3-4 апреля посетит штаб-квартиру Североатлантического альянса в Брюсселе, и примет участие в министерском заседании Совета Украина - НАТО. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины в Facebook, пишет УНН.

Глава МИД примет участие в министерском заседании Совета Украина-НАТО и проведет ряд двусторонних встреч с министрами иностранных дел других стран, ключевое внимание которых будет уделено увеличению военной помощи Украине, укреплению противовоздушной обороны нашего государства и наращиванию мощностей производства оружия, - говорится в сообщении.

Детали

В МИД отметили, что важными темами встреч также станут Формула мира Президента Владимира Зеленского, использование замороженных российских активов для нужд Украины и другие насущные темы.

Напомним

Во время официального визита в Нидерланды 2 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба принял участие в заседании министерской конференции "Восстановление справедливости для Украины". В ходе итоговой пресс-конференции глава МИД подчеркнул, что нынешняя экспансионистская политика Москвы неразрывно связана с безнаказанностью на протяжении всей империалистической истории россии.