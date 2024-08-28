Кулеба посетит Польшу и встречу министров ЕС в Брюсселе

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба совершит рабочие визиты в Польшу и Бельгию 28-29 августа. Он проведет переговоры с польским коллегой и примет участие в неформальной встрече глав МИД ЕС в Брюсселе, сообщили в МИД Украины, пишет УНН.

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"28-29 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит с рабочими визитами Польшу и Королевство Бельгия", - сообщили в МИД.

28 августа в Польше глава МИД Украины проведет двусторонние переговоры с польским коллегой Радославом Сикорским. Украинский и польский министры вместе примут участие в форуме "Campus - the Future of Poland" в городе Ольштын.

29 августа в Брюсселе Дмитрий Кулеба примет участие в неформальной встрече министров иностранных дел Европейского Союза.

Ключевыми темами обсуждения станут усиление военной поддержки Украины со стороны ЕС и государств-членов, укрепление возможностей ПВО, продвижение переговоров о вступлении Украины в ЕС, привлечение широкой глобальной поддержки Формулы мира на пути ко второму Саммиту мира, указали в МИД.

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