Кулеба відвідає Польщу та зустріч міністрів ЄС у Брюсселі
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснить робочі візити до Польщі та Бельгії 28-29 серпня. Він проведе переговори з польським колегою та візьме участь у неформальній зустрічі глав МЗС ЄС у Брюсселі.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснить робочі візити до Польщі та Бельгії 28-29 серпня. Він проведе переговори з польським колегою та візьме участь у неформальній зустрічі глав МЗС ЄС у Брюсселі, повідомили у МЗС України, пише УНН.
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"28-29 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відвідає із робочими візитами Польщу та Королівство Бельгія", - вказали у МЗС.
28 серпня в Польщі глава МЗС України проведе двосторонні переговори з польським колегою Радославом Сікорським. Український та польський міністри разом візьмуть участь у форумі "Campus - the Future of Poland" в місті Ольштин.
29 серпня у Брюсселі Дмитро Кулеба візьме участь у неформальній зустрічі міністрів закордонних справ Європейського Союзу.
Ключовими темами обговорення стануть посилення військової підтримки України з боку ЄС і держав-членів, зміцнення спроможностей ППО, просування переговорів про вступ України до ЄС, залучення якнайширшої глобальної підтримки Формули миру на шляху до другого Саміту миру, повідомили у МЗС.
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