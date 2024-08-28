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Кулеба відвідає Польщу та зустріч міністрів ЄС у Брюсселі

Кулеба відвідає Польщу та зустріч міністрів ЄС у Брюсселі

Київ • УНН

 • 53143 перегляди

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснить робочі візити до Польщі та Бельгії 28-29 серпня. Він проведе переговори з польським колегою та візьме участь у неформальній зустрічі глав МЗС ЄС у Брюсселі.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснить робочі візити до Польщі та Бельгії 28-29 серпня. Він проведе переговори з польським колегою та візьме участь у неформальній зустрічі глав МЗС ЄС у Брюсселі, повідомили у МЗС України, пише УНН.

Деталі

"28-29 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відвідає із робочими візитами Польщу та Королівство Бельгія", - вказали у МЗС.

28 серпня в Польщі глава МЗС України проведе двосторонні переговори з польським колегою Радославом Сікорським. Український та польський міністри разом візьмуть участь у форумі "Campus - the Future of Poland" в місті Ольштин.

29 серпня у Брюсселі Дмитро Кулеба візьме участь у неформальній зустрічі міністрів закордонних справ Європейського Союзу.

Ключовими темами обговорення стануть посилення військової підтримки України з боку ЄС і держав-членів, зміцнення спроможностей ППО, просування переговорів про вступ України до ЄС, залучення якнайширшої глобальної підтримки Формули миру на шляху до другого Саміту миру, повідомили у МЗС.

"Російські атаки не мають жодного виправдання": Кулеба закликав партнерів дозволити удари по рф зброєю партнерів 26.08.24, 13:20 • 120191 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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