Кулеба поблагодарил главу МИД Италии за содействие в возвращении украинцев

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100506 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 103699 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 105735 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 104716 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 113380 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100860 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105314 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106660 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131574 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130451 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Кулеба поблагодарил главу МИД Италии за содействие в возвращении украинцев

Кулеба поблагодарил главу МИД Италии за содействие в возвращении украинцев

Киев  •  УНН

 • 18932 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо. Об этом он сообщил у себя в Twitter, передает УНН.

"Только поговорили по телефону с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо. Сегодня мое сердце, сердца моих родных и всех нас полны сочувствия Италии. Молимся, чтобы этот кризис миновал. Я также поблагодарил за содействие нашим усилиям по возвращению граждан Украины, которые ищут путь домой из Италии", - написал Кулеба.

Как сообщал УНН, количество умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызванного коронавируса нового типа, составило 475. Всего с начала вспышки умерли почти 3000 человек.

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