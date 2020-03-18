Кулеба подякував главі МЗС Італії за сприяння у поверненні українців
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з італійським колегою Луїджі Ді Майо. Про це він повідомив у себе в Twitter, передає УНН.
"Щойно поговорили телефоном з главою МЗС Італії Луїджі Ді Майо. Сьогодні моє серце, серця моїх рідних і всіх нас сповнені співчуття Італіі. Молимося, щоб ця криза минула. Я також подякував за сприяння нашим зусиллям з повернення громадян України, які шукають шлях додому з Італії", - написав Кулеба.
Як повідомляв УНН, кількість померлих в Італії за останню добу від захворювання, викликаного коронавірусом нового типу, склало 475. Всього з початку спалаху померли майже 3 тисячі осіб.