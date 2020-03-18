Пандемія COVID-19: кількість жертв в Італії і надалі зростає - майже 3 тисячі смертей, 35 713 хворих

КИЇВ. 18 березня. УНН. Кількість померлих в Італії за останню добу від захворювання, викликаного коронавірусом нового типу, склало 475. Всього з початку спалаху померли майже 3 тисячі осіб, заявив у вівторок глава Департаменту цивільного захисту Анджело Борреллі, зазначає УНН з посиланням на видання Corriere della Sera, а також дані Міністерства охорони здоров’я Італії.