Кулеба поблагодарил Блинкена за поддержку и годы сотрудничества

Дмитрий Кулеба, отставку которого с должности главы МИД Украины поддержала Верховная Рада, поблагодарил госсекретаря США Энтони Блинкена за поддержку с начала российской агрессии. Об этом Кулеба написал в соцсети X, передает УНН.

Я был рад получить звонок от Энтони Блинкена. Я поблагодарил госсекретаря Блинкена за его безоговорочную поддержку Украины с момента начала полномасштабной агрессии России. Безупречный дипломат, он был в авангарде многих новаторских решений, особенно тех, которые были направлены на укрепление обороны Украины - написал Кулеба.

Кулеба также поблагодарил Блинкена за годы сотрудничества, которое, по его словам, переросло в тесную дружбу.

Он также указал, что стратегическое партнерство между Украиной и США имеет решающее значение для поддержания стабильности в евроатлантическом пространстве и будущего демократической Украины.

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