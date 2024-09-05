Кулеба подякував Блінкену за підтримку та роки співпраці
Київ • УНН
Дмитро Кулеба висловив вдячність держсекретарю США Ентоні Блінкену за підтримку з початку російської агресії. Кулеба підкреслив важливість стратегічного партнерства між Україною та США.
Дмитро Кулеба, відставку якого із посади голови МЗС України підтримала Верховна Рада, подякував держсекретарю США Ентоні Блінкену за підтримку з початку російської агресії. Про це Кулеба написав у соцмережі X, передає УНН.
Я був радий отримати дзвінок від Ентоні Блінкена. Я подякував держсекретарю Блінкену за його беззастережну підтримку України з моменту початку повномасштабної агресії росії. Бездоганний дипломат, він був в авангарді багатьох новаторських рішень, особливо тих, які були спрямовані на зміцнення оборони України
Кулеба такоє подякував Блінкену за роки співпраці, яка, за його словами, переросла в тісну дружбу.
Він також вказав, що стратегічне партнерство між Україною та США має вирішальне значення для підтримання стабільності в євроатлантичному просторі та майбутнього демократичної України.
Рада звільнила очільника МЗС Дмитра Кулебу05.09.24, 11:56 • 37650 переглядiв