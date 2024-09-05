Кулеба подякував Блінкену за підтримку та роки співпраці

Дмитро Кулеба, відставку якого із посади голови МЗС України підтримала Верховна Рада, подякував держсекретарю США Ентоні Блінкену за підтримку з початку російської агресії. Про це Кулеба написав у соцмережі X, передає УНН.

Я був радий отримати дзвінок від Ентоні Блінкена. Я подякував держсекретарю Блінкену за його беззастережну підтримку України з моменту початку повномасштабної агресії росії. Бездоганний дипломат, він був в авангарді багатьох новаторських рішень, особливо тих, які були спрямовані на зміцнення оборони України