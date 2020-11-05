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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 76044 просмотра

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Кулеба озвучил официальную позицию Украины относительно выборов в США

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КИЕВ. 5 октября. УНН. Какой бы выбор не сделал американский народ на выборах президента, Украина и США будут в дальнейшем успешно развивать стратегическое партнерство. Об этом на брифинге сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

“Несмотря на то, что сейчас очень много различных комментариев, прогнозов о том, какими будут отношения США с Украиной после победы того или иного кандидата, я хочу выразить официальную нашу позицию, которая заключается в том, что, какой бы выбор не сделал американский народ, мы будем успешно развивать и в дальнейшем стратегическом партнерстве между США и Украиной”, — сказал министр.

Он напомнил, что поддержка Украины в США базируется не на персоналиях, это системная поддержка, которую страна имеет как в демократической партии, так и в республиканской.

Как сообщал УНН, 3 ноября в США состоялись общенациональные выборы. По данным американских СМИ, сейчас Байден получил 264 голоса выборщиков, у президента США Дональда Трампа — 214 голосов. По данным онлайн-карты подсчета голосов, пока у Байдена 253 голоса в Коллегии выборщиков, у Трампа — 213.

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