Кулеба озвучил официальную позицию Украины относительно выборов в США
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. Какой бы выбор не сделал американский народ на выборах президента, Украина и США будут в дальнейшем успешно развивать стратегическое партнерство. Об этом на брифинге сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.
“Несмотря на то, что сейчас очень много различных комментариев, прогнозов о том, какими будут отношения США с Украиной после победы того или иного кандидата, я хочу выразить официальную нашу позицию, которая заключается в том, что, какой бы выбор не сделал американский народ, мы будем успешно развивать и в дальнейшем стратегическом партнерстве между США и Украиной”, — сказал министр.
Он напомнил, что поддержка Украины в США базируется не на персоналиях, это системная поддержка, которую страна имеет как в демократической партии, так и в республиканской.
Как сообщал УНН, 3 ноября в США состоялись общенациональные выборы. По данным американских СМИ, сейчас Байден получил 264 голоса выборщиков, у президента США Дональда Трампа — 214 голосов. По данным онлайн-карты подсчета голосов, пока у Байдена 253 голоса в Коллегии выборщиков, у Трампа — 213.