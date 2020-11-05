Вибори в США та нові обмеження через COVID-19 в Україні та світі – головні події ночі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. В США триває підрахунок голосів на виборах президента, Джо Байден випереджає Трампа. Через стрімке поширення коронавірусу в світі країни вводять нові карантинні обмеження. Про ці та інші новини вечора та ночі у огляді УНН.
Політична криза в Україні
Посли країн “Великої сімки” закликали голову Верховної Ради України Дмитра Разумкова до швидких дій задля врегулювання політичної кризи, яку викликало рішення Конституційного суду України.
Напередодні народні депутати України озвучили заяву до суддів КСУ, в якій закликають піти у відставку за власним бажанням.
Раніше Конституційний суд визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації. Доступ до реєстру е-декларацій був закритий.
В РНБО певнені, що низка останніх подій, пов’язаних з рішенням КСУ, дає вагомі підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ української державності.
Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити всіх суддів КСУ, які прийняли відповідне рішення, та після цього почати процес відбору нових суддів.
Вибори президента США: Байден певен в перемозі
У США триває підрахунок голосів на президентських виборах, які відбулися 3 листопада. Демократ Джо Байден випереджає діючого президента Америки республіканця Дональда Трампа зі значним відривом та певен у своїй перемозі.
За даними американських ЗМІ, наразі Байден набрав 264 голоси вибірників, у президента США Дональда Трампа — 214 голосів.
За даними онлайн-мапи підрахунку голосів, наразі Байден має 253 голоси в Колегії виборців, Трамп — 213.
Для перемоги кандидатам в президенти США необхідно отримати 270 голосів вибірників.
Коронавірус в Україні та світі
В Україні сьогодні може бути понад 10 тис. нових хворих на COVID-19 за добу. Такі прогнози надав міністр охорони здоров’я Максим Степанов. Він також заявив, що питання зупинки громадського транспорту в цілому по країні не розглядається.
Проте через стрімке поширення коронавірусу в Україні розглядають питання про запровадження комендантської години та карантину вихідного дня. У МОЗ вважають, що карантин вихідного дня в Україні допоможе стримати розповсюдження COVID-19.
Станом на ранок у світі інфекцією, викликаною новим коронавірусом SARS-CoV-2, заразилися вже понад 48 млн людей, з них одужало понад 31,8 млн, кількість померлих зросла до понад 1,2 млн людей.
На тлі розповсюдження коронавірусу в Італії відсьогодні ввели комендантську годину та нові карантинні обмеження.
До обмежувальних заходів через також вдалася Польща.
Землетрус в Туреччині
У Туреччині завершили пошуково-рятувальні роботи, які тривали в Ізмірі майже тиждень. За фінальними даними, кількість загиблих під час землетрусу, що стався 30 жовтня на заході Туреччині, складає 114 осіб, ще 1035 людей отримали поранення.
Турецькі рятувальники розібрали завали 17 зруйнованих будинків в Ізмірі. Вивіз уламків триває.
Землетрус магнітудою 6,6 зафіксовали на глибині 16,5 км. В результаті руйнувань зазнали не тільки території Туреччини, але й Греції.