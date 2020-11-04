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Степанов спрогнозував новий добовий антирекорд щодо хворих на COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. В Україні сьогодні може бути понад 10 тис. нових хворих на COVID-19 за добу. Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі телеканалу “Україна 24”, передає кореспондент УНН.

“У нас в ураганному режимі розповсюджується COVID-19. Я думаю, що завтра (5 листопада —ред.) у нас буде понад 10 тисяч. (хворих на COVID-19 —ред.)”, — сказав Степанов.

Міністр охорони здоров’я також заявив, що питання зупинки громадського транспорту в цілому по країні не розглядається.

Нагадаємо, в Україні на ранок 4 листопада було зафіксовано вже 420 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу — абсолютний антирекорд для країни у понад 9,5 тисячі.

Як повідомляв УНН, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що була розмова про запровадження комендантської години та карантину вихідного дня, вони розглядають питання про те, як працювати, і які обмежувальні протиепідемічні заходи потрібно застосовувати для стабілізації ситуації.

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