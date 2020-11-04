Степанов спрогнозировал новый суточный антирекорд по больным COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. В Украине сегодня может быть более 10 тыс. новых больных COVID-19 за сутки. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала “Украина 24”, передает корреспондент УНН.
“У нас в ураганном режиме распространяется COVID-19. Я думаю, что завтра (5 ноября — ред.) У нас будет более 10 тысяч (больных COVID-19 — ред.)”, — сказал Степанов.
Министр здравоохранения также заявил, что вопрос остановки общественного транспорта в целом по стране не рассматривается.
Напомним, в Украине на утро 4 ноября было зафиксировано уже 420 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки — абсолютный антирекорд для страны — более чем 9,5 тыс.
Как сообщал УНН, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что был разговор о введении комендантского часа и карантина выходного дня, они рассматривают вопрос о том, как работать, и ограничительные противоэпидемические мероприятия нужно применять для стабилизации ситуации.