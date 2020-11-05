Выборы в США и новые ограничения из-за COVID-19 в Украине и мире — главные события ночи

Политический кризис в Украине

Послы стран “Большой семерки” призвали председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова к быстрым действиям для урегулирования политического кризиса, который вызвало решение Конституционного суда Украины.

Накануне народные депутаты Украины озвучили заявление к судьям КСУ, в котором призывают их уйти в отставку по собственному желанию.

Ранее Конституционный суд признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УК, предусматривающей ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру е-деклараций был закрыт.

В СНБО убеждены, что ряд событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности.

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить всех судей КСУ, которые приняли соответствующее решение, и после этого начать процесс отбора новых судей.

Выборы президента США: Байден уверен в победе

В США продолжается подсчет голосов на президентских выборах, которые состоялись 3 ноября. Демократ Джо Байден опережает действующего президента Америки республиканца Дональда Трампа со значительным отрывом и уверен в своей победе.

По данным американских СМИ, сейчас Байден получил 264 голоса выборщиков, у президента США Дональда Трампа — 214 голосов.

По данным онлайн-карты подсчета голосов, пока у Байдена 253 голоса в Коллегии выборщиков, у Трампа — 213.

Для победы кандидатам в президенты США необходимо получить 270 голосов выборщиков.

Коронавирус в Украине и мире

В Украине сегодня может быть более 10 тыс. новых больных COVID-19 за сутки. Такие прогнозы дал министр здравоохранения Максим Степанов. Он также заявил, что вопрос остановки общественного транспорта в целом по стране не рассматривается.

Однако из-за стремительного распространения коронавируса в Украине рассматривают вопрос о введении комендантского часа и карантина выходного дня. В Минздраве считают, что карантин выходного дня в Украине поможет сдержать распространение COVID-19.

По состоянию на утро в мире инфекцией, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, заразились уже более 48 млн человек, из них выздоровели более 31,8 млн, количество умерших возросло до более 1,2 млн людей.

На фоне распространения коронавируса в Италии с сегодняшнего дня ввели комендантский час и новые карантинные ограничения.

К ограничительным мерам из-за коронавируса также прибегла Польша.

Землетрясение в Турции

В Турции завершили поисково-спасательные работы, которые продолжались в Измире почти неделю. По финальным данным, число погибших во время землетрясения, произошедшего 30 октября на западе Турции, составляет 114 человек, еще 1035 человек получили ранения.

Турецкие спасатели разобрали завалы 17 разрушенных домов в Измире. Вывоз обломков продолжается.

Землетрясение магнитудой 6,6 зафиксовалы на глубине 16,5 км. В результате разрушениям подверглись не только территории Турции, но и Греции.