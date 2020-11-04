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Конституційна криза: посли G7 закликали Разумкова до швидких дій

Конституційна криза: посли G7 закликали Разумкова до швидких дій

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. Посли країн “Великої сімки” (G7) закликали голову Верховної Ради України Дмитра Разумкова до швидких дій задля врегулювання кризи, яку викликало рішенням Конституційного суду України. Про це зазначено у повідомленні в Twitter-акаунті головування США у “Групі підтримки” послів G7 в Україні, передає УНН.

Як зазначено у повідомленні, під час зустрічі з головою Верховної Ради Дмитром Разумковим посли країн G7 привітали зусилля прореформаторських сил, які об'єдналися для врегулювання ситуації, пов'язаної з Конституційним судом.

"Для врегулювання кризи потрібні швидкі дії, потім слід докласти спільних зусиль для подальшого зміцнення українських антикорупційних інституцій та створення судової системи, яка завоює довіру народу України", - йдеться у заяві.

pic.twitter.com/3EPmrEi0b6

— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) November 4, 2020

Нагадаємо, народні депутати України у сесійній залі озвучили заяву до суддів Конституційного Суду, в якій закликають КСУ вжити заходів з відновлення дієвості свого функціонування і просять суддів піти у відставку за власним бажанням.

Як повідомляв УНН раніше, секретар РНБО Олексій Данілов закликав суддів КСУ добровільно піти у відставку.

Раніше Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації. Доступ до реєстру е-декларацій був закритий.

29 жовтня було екстрено скликано засідання РНБО. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що низка останніх подій, пов’язаних з рішенням КСУ, дає вагомі підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ української державності. Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців встановити всі деталі, які привели до рішення КСУ.

29 жовтня Кабмін ухвалив розпорядження, яким зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій.

Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити всіх суддів КСУ, які прийняли відповідне рішення від 27 жовтня, та після цього почати процес відбору нових суддів.

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