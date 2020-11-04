Конституционный кризис: послы G7 призвали Разумкова к быстрым действиям
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Послы стран “Большой семерки” (G7) призвали председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова к быстрым действиям для урегулирования кризиса, который вызван решением Конституционного суда Украины. Об этом говорится в сообщении в Twitter-аккаунте председательства США в “Группе поддержки” послов G7 в Украине, передает УНН.
Как отмечается в сообщении, во время встречи с председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым послы стран G7 приветствовали усилия прореформаторських сил, объединившихся для урегулирования ситуации, связанной с Конституционным судом.
"Для урегулирования кризиса нужны быстрые действия, затем следует приложить совместные усилия для дальнейшего укрепления украинских антикоррупционных институтов и создания судебной системы, которая завоюет доверие народа Украины", - говорится в заявлении.
November 4, 2020
Напомним, народные депутаты Украины в сессионном зале озвучили заявление к судьям Конституционного Суда, в котором призывают КСУ принять меры по восстановлению действенности своего функционирования и просят судей уйти в отставку по собственному желанию.
Как сообщал УНН ранее, секретарь СНБО Алексей Данилов призвал судей КСУ добровольно уйти в отставку.
Ранее Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УК, предусматривающую ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру э-деклараций был закрыт.
29 октября было экстренно созвано заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей установить все детали, которые привели к решению КСУ.
29 октября Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам в реестр деклараций.
Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить всех судей КСУ, которые приняли соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей.