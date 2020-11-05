Пандемія: кількість хворих на COVID-19 у світі перевищила 48 млн

Всього у світі на COVID-19 інфіковано 48 005 784 людей, з них одужало 31 830 497. Кількість померлих зросла до 1 224 111.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (9 480 195), Індія (8 313 876), Бразилія (5 590 025), Росія (1 680 579), а також Франція (1 591 152), Іспанія (1 284 408), Аргентина (1 205 928), Колумбія (1 108 084) та Велика Британія (1 102 305).

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (233 663), Бразилії (161 106), Індії (123 611) та Мексиці (93 228).

Нагадаємо, за останніми даними МОЗ, в Україні зареєстровано 420 тис. хворих на COVID-19, приріст випадків за добу — новий антирекорд у понад 9,5 тис. Внаслідок хвороби загалом в країні померли 7 731 людини, з них за добу — 199. Одужали понад 176,4 тис. людей, з них за добу — 7536.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.