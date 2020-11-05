Пандемия: количество больных COVID-19 в мире превысило 48 млн
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. По состоянию на утро сегодня в мире инфекцией, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, заразились уже более 48 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).
Всего в мире COVID-19 инфицировано 48 005 784 человек, из них выздоровели 31 830 497. Количество умерших возросло до 1 224 111.
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (9 480 195), Индия (8 313 876), Бразилия (5 590 025), Россия (1 680 579), а также Франция (1 591 152), Испания (1 284 408), Аргентина (1 205 928), Колумбия (1 108 084) и Великобритания (1 102 305).
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (233 663), Бразилии (161 106), Индии (123 611) и Мексике (93 228).
Напомним, по последним данным Минздрава, в Украине зарегистрировано 420 тыс. больных COVID-19, прирост случаев за сутки — новый антирекорд в более 9,5 тыс. Вследствие болезни в целом в стране умерли 7731 человека, из них за сутки — 199. выздоровели более 176,4 тыс. человек, из них за сутки — 7536.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.