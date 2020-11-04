Вибори президента США: Байден лідирує та певен у перемозі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. В США кандидату-демократу Джо Байдену залишилося виграти ще один-два штати, щоб стати переможцем президентських перегонів. Про це повідомляє “Голос Америки”, передає УНН.
“Після довгої ночі підрахунків стало ясно, що ми виграємо досить штатів, щоб набрати 270 голосів вибірників, необхідних для перемоги на президентських виборах. Я перебуваю тут не для того, щоб оголосити про нашу перемогу. Але я прийшов сюди, щоб заявити: коли підрахунок закінчиться, ми, на нашу думку, станемо переможцями”, — заявив Байден.
За даними американських ЗМІ, наразі Байден набрав 264 голоси вибірників, у президента США Дональда Трампа — 214 голосів.
За словами Байдена, він випереджає Трампа в останніх тих, хто вагається штатах, результати голосування в яких визначать результат виборів.
Колишній віце-президент США вважає, що він виграє в трьох штатах, які можуть стати ключовими для перемоги Байдена, зазначивши, що в Вісконсині він випередив Трампа на 20 тисяч голосів.
“У Мічигані ми лідируємо з перевагою в більш ніж 35 тисяч голосів, і ця цифра зростає — перевага набагато більше, ніж той, з яким президент Трамп виграв Мічиган в 2016 році”, — сказав Байден.
Додається, що на момент підрахунку 84% бюлетенів в Пенсільванії поки лідирує Трамп, за якого проголосували 51,9% виборців, а Байден отримав 46,8% голосів. Однак Байден вказав на той факт, що переважна більшість решти непідрахованих бюлетенів було відправлено поштою, і що, імовірно, близько 78% жителів Пенсільванії, що відправили бюлетені поштою, проголосували за демократа.
Як повідомляв УНН, штаб кандидата в президенти США Дональда Трампа має намір вимагати перерахунку голосів у ключовому штаті Вісконсині, де за попередніми даними перемагає демократ Джо Байден.