Вибори президента США: Байден лідирує та певен у перемозі

“Після довгої ночі підрахунків стало ясно, що ми виграємо досить штатів, щоб набрати 270 голосів вибірників, необхідних для перемоги на президентських виборах. Я перебуваю тут не для того, щоб оголосити про нашу перемогу. Але я прийшов сюди, щоб заявити: коли підрахунок закінчиться, ми, на нашу думку, станемо переможцями”, — заявив Байден.

За даними американських ЗМІ, наразі Байден набрав 264 голоси вибірників, у президента США Дональда Трампа — 214 голосів.

За словами Байдена, він випереджає Трампа в останніх тих, хто вагається штатах, результати голосування в яких визначать результат виборів.

Колишній віце-президент США вважає, що він виграє в трьох штатах, які можуть стати ключовими для перемоги Байдена, зазначивши, що в Вісконсині він випередив Трампа на 20 тисяч голосів.

“У Мічигані ми лідируємо з перевагою в більш ніж 35 тисяч голосів, і ця цифра зростає — перевага набагато більше, ніж той, з яким президент Трамп виграв Мічиган в 2016 році”, — сказав Байден.

Додається, що на момент підрахунку 84% бюлетенів в Пенсільванії поки лідирує Трамп, за якого проголосували 51,9% виборців, а Байден отримав 46,8% голосів. Однак Байден вказав на той факт, що переважна більшість решти непідрахованих бюлетенів було відправлено поштою, і що, імовірно, близько 78% жителів Пенсільванії, що відправили бюлетені поштою, проголосували за демократа.

Як повідомляв УНН, штаб кандидата в президенти США Дональда Трампа має намір вимагати перерахунку голосів у ключовому штаті Вісконсині, де за попередніми даними перемагає демократ Джо Байден.