Вибори в США: Байден перемагає у Вісконсині, у Трампа вимагатимуть перерахунку голосів

“Не дивлячись на використання безглуздих опитувань в якості тактики придушення волі виборців, розрив між кандидатами в Вісконсині вкрай малий, як ми і очікували. Є повідомлення про порушення в декількох округах Вісконсіна, що викликає серйозні сумніви в достовірності результатів. Президент має всі підстави, щоб вимагати перерахунку голосів, і ми негайно це зробимо”, — йдеться в заяві менеджера передвиборної кампанії Трампа.

За даними американських ЗМІ, у цьому ключовому штаті, який може визначити результати президентських виборів, після підрахунку 95% голосів Джо Байден переміг з 49,6%, у Трампа — 48,9%.

Зазначається, що підрахунок голосів в ряді ключових штатів ще не закінчений, що пов’язано з великою кількістю бюлетенів, відправлених поштою.

Як повідомляв УНН, ближче до вечора за київським часом лідером президентської гонки в США став Джозеф Байден. Ні Байден, ні Трамп не змогли до ранку середи набрати достатньої кількості голосів; лідирує Байден: 227 за нього, 213 — за Трампа, при необхідному мінімумі для обрання в 270 голосів вибірників.