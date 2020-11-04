Президентські вибори у США: яка ситуація наразі

У більшості штатів виборці голосують за одного з кандидатів, а всі голоси колегії вибірників отримує той, хто отримав просту більшість голосів виборців. Тобто якщо один кандидат отримав 49% голосів, а інший — 51%, то другий отримує всі голоси вибірників від штату і стає переможцем — незалежно від того, наскільки малий розрив між ними (а він може досягати навіть десятих часток відсотка).

Більш диференційована система діє в двох штатах — Мен і Небраска. Вони поділені на виборчі округи (два в Мені і три в Небрасці), і голоси колегії вибірників розподіляються залежно від результатів по кожному конкретному округу.

Складнощі у визначенні переможця додає і методика підрахунку голосів в кожному штаті: так, бюлетені, надіслані поштою в останній день, тобто 3 листопада в 2020 року в багатьох штатах вважають пізніше, ніж голоси, подані особисто. Це особливо важливо для нинішніх виборів: Дональд Трамп закликав своїх прихильників голосувати тільки особисто, а дуже велика кількість прихильників Джо Байдена проголосували поштою через епідемію COVID-19. Таким чином, Трамп мав перевагу в день голосування, але потім у багатьох штатах після підрахунку “поштових” бюлетенів сталося “зрушення” на користь кандидата від демократів, що змусило Трампа і його союзників скаржитися на ці “дивацтва”, натякаючи на нібито фальсифікацію голосів поштою. Варто відзначити, що після його твіту — адміністрація Twitter позначила його як “спірний контент, який може вводити в оману”.

Штати на обох океанських узбережжях США — проголосували за демократичного кандидата, тобто Джо Байдена, а штати усередині і на півдні країни — за Трампа. Але ні Байден, ні Трамп не змогли до ранку середи набрати достатньої кількості голосів; лідирує Байден: 227 за нього, 213 — за Трампа, при необхідному мінімумі для обрання в 270 голосів вибірників; три голоси вибірників від Аляски, де поки не підрахована навіть половина голосів виборців, швидше за все, відійдуть Трампу; таким чином, у нього вже майже точно є 216 голосів вибірників.

У кількох “спірних” штатах, які і повинні визначити переможця гонки, підрахунок голосів продовжився в середу. Цілком ймовірно, що переможця не буде визначено і в цей день.

На даний момент лідер гонки — Джо Байден, який, ймовірно, переможе, але не так впевнено, як передбачали опитування громадської думки. Станом на ранок середи 4 листопада існує цілком реальна ймовірність, що Байден переможе з перевагою всього в два голоси вибірників; в такому випадку вирішальний голос принесуть йому виборщики з Другого виборчого округу Небраски, який розташований в місті Омаха і околицях.

Так звані “Battleground States”, які вирішать підсумок виборів: