Президентські вибори у США: яка ситуація наразі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. До ранку середи 4 листопада 2020 року (за американським часом) ситуація з переможцем президентських виборів в США так остаточно і не прояснилася, протягом дня і ближче до вечора за київським часом — лідером гонки став Джозеф Байден. УНН зібрав інформацію про те, що відбувається в процесі підрахунку зараз.
У більшості штатів виборці голосують за одного з кандидатів, а всі голоси колегії вибірників отримує той, хто отримав просту більшість голосів виборців. Тобто якщо один кандидат отримав 49% голосів, а інший — 51%, то другий отримує всі голоси вибірників від штату і стає переможцем — незалежно від того, наскільки малий розрив між ними (а він може досягати навіть десятих часток відсотка).
Більш диференційована система діє в двох штатах — Мен і Небраска. Вони поділені на виборчі округи (два в Мені і три в Небрасці), і голоси колегії вибірників розподіляються залежно від результатів по кожному конкретному округу.
Складнощі у визначенні переможця додає і методика підрахунку голосів в кожному штаті: так, бюлетені, надіслані поштою в останній день, тобто 3 листопада в 2020 року в багатьох штатах вважають пізніше, ніж голоси, подані особисто. Це особливо важливо для нинішніх виборів: Дональд Трамп закликав своїх прихильників голосувати тільки особисто, а дуже велика кількість прихильників Джо Байдена проголосували поштою через епідемію COVID-19. Таким чином, Трамп мав перевагу в день голосування, але потім у багатьох штатах після підрахунку “поштових” бюлетенів сталося “зрушення” на користь кандидата від демократів, що змусило Трампа і його союзників скаржитися на ці “дивацтва”, натякаючи на нібито фальсифікацію голосів поштою. Варто відзначити, що після його твіту — адміністрація Twitter позначила його як “спірний контент, який може вводити в оману”.
Штати на обох океанських узбережжях США — проголосували за демократичного кандидата, тобто Джо Байдена, а штати усередині і на півдні країни — за Трампа. Але ні Байден, ні Трамп не змогли до ранку середи набрати достатньої кількості голосів; лідирує Байден: 227 за нього, 213 — за Трампа, при необхідному мінімумі для обрання в 270 голосів вибірників; три голоси вибірників від Аляски, де поки не підрахована навіть половина голосів виборців, швидше за все, відійдуть Трампу; таким чином, у нього вже майже точно є 216 голосів вибірників.
У кількох “спірних” штатах, які і повинні визначити переможця гонки, підрахунок голосів продовжився в середу. Цілком ймовірно, що переможця не буде визначено і в цей день.
На даний момент лідер гонки — Джо Байден, який, ймовірно, переможе, але не так впевнено, як передбачали опитування громадської думки. Станом на ранок середи 4 листопада існує цілком реальна ймовірність, що Байден переможе з перевагою всього в два голоси вибірників; в такому випадку вирішальний голос принесуть йому виборщики з Другого виборчого округу Небраски, який розташований в місті Омаха і околицях.
Так звані “Battleground States”, які вирішать підсумок виборів:
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- Вісконсін, 10 голосів вибірників. Спочатку в штаті лідирував Трамп. Потім надійшли дані про голосування поштою в найбільших містах штату — Мілуокі і Грін Бей — і вперед вранці вийшов Байден. Його лідерство стало рости. Очікується, що “поштові” бюлетені (це близько 5% всіх голосів), які залишилися, будуть також в основному подані за кандидата від демократів, так що шанс на перемогу в штаті Трампа дуже малий.
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- Невада, шість голосів вибірників. Підрахунок голосів, поданих поштою в день голосування 3 листопада 2020 року, продовжиться до четверга. Байден вранці середи мав перевагу в долі відсотка (за рахунок голосів жителів найбільших міст — Лас-Вегаса і Ріно). Існує ймовірність, що значна частина “пізніх поштових” бюлетенів була подана за Трампа, так що перемога Байдену поки не гарантована. Однак відомо, що велика частина непідрахованих бюлетенів припадає на Лас-Вегас, де Байден має перевагу.
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- Арізона, 11 голосів вибірників. Вранці в середу 4 листопада 2020-го впевнено (з перевагою майже в 4%) лідирував Байден. Лідерство, однак, може скоротитися: вже підраховані практично всі голоси в Тусоні, де Байден мав велику перевагу. Ще не пораховані голоси з інших округів цілком можуть бути подані за його суперника. Однак поразка Байдена малоймовірна: підраховано вже 86% голосів. Процес завершиться в середу 4 листопада 2020 року місцевим часом.
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- Мічиган, 16 голосів вибірників. Трамп лідирував в штаті всю ніч, поки не почали надходити “поштові” бюлетені з округу Вейн, де знаходиться найбільше місто Детройт. 150 тисяч детройтських голосів, які надійшли вранці, вивели Байдена вперед. Результат очікується вночі в четвер.
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- Північна Кароліна, 15 голосів вибірників. Трамп лідирує після підрахунку 95% голосів, але лідерство це вкрай невелике — всього 0,4%. Штат ще довго буде підраховувати “поштові” бюлетені — остаточні результати очікуються майже через тиждень. Перемога Трампу зовсім не гарантована: ще не підрахована значна частина бюлетенів з найбільших міст штату Ролі і Шарлотт, а в обох містах Байден лідирує з великим відривом (25-35%).
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- Джорджія, 16 голосів вибірників. До ранку середи 4 листопада 2020 року, залишилося майже підрахувати близько 8% голосів, Трамп впевнено лідирує. Однак розрив скорочується, у міру того як підраховують бюлетені, що надійшли поштою з найбільшого міста штату — Атланти і її передмість. Бюлетені з інших округів, які в основному голосували за Трампа, вже підраховані. Бюлетені в Атланті збираються дорахувати до кінця дня; але це не точно: підрахунок вже переривався через прорив водопровідної труби на найбільшій ділянці; бюлетені не постраждали.
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- Пенсільванія, 20 голосів вибірників. До початку виборів штат вважався головним “полем битви”. Байден був фаворитом по більшості опитувань, але після підрахунку 76% голосів Трамп впевнено лідирував (випереджав Байдена більш ніж на 10%), але його лідерство скорочувалося у міру надходження “поштових” бюлетенів з Філадельфії і Піттсбурга.
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- 2-й виборчий округ штату Мен, 1 вибірник. Джо Байден виграв три з чотирьох голосів, які дає штат, який використовує “роздільне голосування” вибірників. Четвертий визначають виборці 2-го округу, який розташований на півночі штату. Трамп там лідирував вранці в середу. Передбачити, хто виграє цей єдиний голос, поки неможливо; якщо ніхто з кандидатів не отримає 50% голосів виборців округу, буде застосована складна система “рейтингового голосування”, в якому голоси, подані за незалежних кандидатів перерозподіляються між двома переможцями гонки. Скільки все ці підрахунки можуть продовжитися, ніхто не знає.
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