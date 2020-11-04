Президентские выборы в США: какая ситуация сейчас

В большинстве штатов избиратели голосуют за одного из кандидатов, а все голоса коллегии выборщиков получает тот, кто получил простое большинство голосов избирателей. То есть если один кандидат получил 49% голосов, а другой — 51%, то второй получает все голоса выборщиков от штата и становится победителем — вне зависимости от того, насколько мал разрыв между ними (а он может достигать даже десятых долей процента).

Более дифференцированная система действует в двух штатах — Мэн и Небраска. Они поделены на избирательные округа (два в Мэне и три в Небраске), и голоса коллегии выборщиков распределяются в зависимости от результатов по каждому конкретному округу.

Сложности в определении победителя добавляет и методика подсчета голосов в каждом штате: так, бюллетени, присланные по почте в последний день, то есть 3 ноября в 2020 году, во многих штатах считают позже, чем голоса, поданные лично. Это особенно важно для нынешних выборов: Дональд Трамп призвал своих сторонников голосовать только лично, а очень большое число сторонников Джо Байдена проголосовали по почте из-за эпидемии COVID-19. Таким образом, Трамп имел преимущество в день голосования, но потом во многих штатах после подсчета “почтовых” бюллетеней произошел “сдвиг” в пользу кандидата от демократов, что заставило Трампа и его союзников жаловаться на эти “странности”, намекая на якобы фальсификацию голосов по почте. Стоит отметить, что после его твита — администрация Twitter пометила его как “спорный контент, который может вводить в заблуждение”.

Штаты на обоих океанских побережьях США — проголосовали за демократического кандидата, то есть Джо Байдена, а штаты внутри и на юге страны — за Трампа. Но ни Байден, ни Трамп не смогли к утру среды набрать достаточного количества голосов; лидирует Байден: 227 за него, 213 — за Трампа, при необходимом минимуме для избрания в 270 голосов выборщиков; три голоса выборщиков от Аляски, где пока не подсчитана даже половина голосов избирателей, скорее всего, отойдут Трампу; таким образом, у него уже почти точно есть 216 голосов выборщиков.

В нескольких “спорных” штатах, которые и должны определить победителя гонки, подсчет голосов продолжился в среду. Вполне вероятно, что победитель не будет определен и в этот день.

На данный момент лидер гонки — Джо Байден, который, вероятно, победит, но не такой оглушительно, как предсказывали опросы общественного мнения. По состоянию на утро среды 4 ноября существует вполне реальная вероятность, что Байден победит с перевесом всего в два голоса выборщиков; в таком случае решающий голос принесут ему выборщики из Второго избирательного округа Небраски, который расположен в городе Омаха и окрестностях.

Так называемые “Battleground States”, которые решат итог выборов: