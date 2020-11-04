Президентские выборы в США: какая ситуация сейчас
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. К утру среды 4 ноября 2020 года (по американскому времени) ситуация с победителем президентских выборов в США так окончательно и не прояснилась, на протяжении дня и ближе к вечеру по киевскому времени — лидером гонки стал Джозеф Байден. УНН собрал информацию о том, что происходит в процессе подсчета сейчас.
В большинстве штатов избиратели голосуют за одного из кандидатов, а все голоса коллегии выборщиков получает тот, кто получил простое большинство голосов избирателей. То есть если один кандидат получил 49% голосов, а другой — 51%, то второй получает все голоса выборщиков от штата и становится победителем — вне зависимости от того, насколько мал разрыв между ними (а он может достигать даже десятых долей процента).
Более дифференцированная система действует в двух штатах — Мэн и Небраска. Они поделены на избирательные округа (два в Мэне и три в Небраске), и голоса коллегии выборщиков распределяются в зависимости от результатов по каждому конкретному округу.
Сложности в определении победителя добавляет и методика подсчета голосов в каждом штате: так, бюллетени, присланные по почте в последний день, то есть 3 ноября в 2020 году, во многих штатах считают позже, чем голоса, поданные лично. Это особенно важно для нынешних выборов: Дональд Трамп призвал своих сторонников голосовать только лично, а очень большое число сторонников Джо Байдена проголосовали по почте из-за эпидемии COVID-19. Таким образом, Трамп имел преимущество в день голосования, но потом во многих штатах после подсчета “почтовых” бюллетеней произошел “сдвиг” в пользу кандидата от демократов, что заставило Трампа и его союзников жаловаться на эти “странности”, намекая на якобы фальсификацию голосов по почте. Стоит отметить, что после его твита — администрация Twitter пометила его как “спорный контент, который может вводить в заблуждение”.
Штаты на обоих океанских побережьях США — проголосовали за демократического кандидата, то есть Джо Байдена, а штаты внутри и на юге страны — за Трампа. Но ни Байден, ни Трамп не смогли к утру среды набрать достаточного количества голосов; лидирует Байден: 227 за него, 213 — за Трампа, при необходимом минимуме для избрания в 270 голосов выборщиков; три голоса выборщиков от Аляски, где пока не подсчитана даже половина голосов избирателей, скорее всего, отойдут Трампу; таким образом, у него уже почти точно есть 216 голосов выборщиков.
В нескольких “спорных” штатах, которые и должны определить победителя гонки, подсчет голосов продолжился в среду. Вполне вероятно, что победитель не будет определен и в этот день.
На данный момент лидер гонки — Джо Байден, который, вероятно, победит, но не такой оглушительно, как предсказывали опросы общественного мнения. По состоянию на утро среды 4 ноября существует вполне реальная вероятность, что Байден победит с перевесом всего в два голоса выборщиков; в таком случае решающий голос принесут ему выборщики из Второго избирательного округа Небраски, который расположен в городе Омаха и окрестностях.
Так называемые “Battleground States”, которые решат итог выборов:
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- Висконсин, 10 голосов выборщиков. Первоначально в штате лидировал Трамп. Затем поступили данные о голосовании по почте в крупнейших городах штата — Милуоки и Грин Бэй — и вперед утром вышел Байден. Его лидерство стало расти. Ожидается, что оставшиеся “почтовые” бюллетени (это около 5% всех голосов) будут также в основном поданы за кандидата от демократов, так что шанс на победу в штате Трампа очень мал.
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- Невада, шесть голосов выборщиков. Подсчет голосов, поданных по почте в день голосования 3 ноября 2020 года, продолжится до четверга. Байден утром среды имел преимущество в доли процента (за счет голосов жителей крупнейших городов — Лас-Вегаса и Рино). Существует вероятность, что значительная часть “поздних почтовых” бюллетеней была подана за Трампа, так что победа Байдену пока не гарантирована. Однако известно, что большая часть неподсчитанных бюллетеней приходится на Лас-Вегас, где Байден имеет преимущество.
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- Аризона, 11 голосов выборщиков. Утром в среду 4 ноября 2020-го уверенно (с перевесом почти в 4%) лидировал Байден. Лидерство, однако, может сократиться: уже подсчитаны практически все голоса в Тусоне, где Байден имел большое преимущество. Еще не посчитанные голоса из других округов вполне могут быть поданы за его соперника. Однако поражение Байдена маловероятно: подсчитано уже 86% голосов. Процесс завершится в среду 4 ноября 2020 года по местному времени.
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- Мичиган, 16 голосов выборщиков. Трамп лидировал в штате всю ночь, пока не начали поступать “почтовые” бюллетени из округа Уэйн, где находится крупнейший город Детройт. Поступившие утром 150 тысяч детройтских голосов вывели Байдена вперед. Результат ожидается ночью в четверг.
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- Северная Каролина, 15 голосов выборщиков. Трамп лидирует после подсчета 95% голосов, но лидерство это крайне невелико — всего 0,4%. Штат еще долго будет подсчитывать “почтовые” бюллетени — окончательные результаты ожидаются чуть почти через неделю. Победа Трампу совсем не гарантирована: еще не подсчитана значительная часть бюллетеней из крупнейших городов штата Роли и Шарлотт, а в обоих городах Байден лидирует с большим отрывом (25-35%).
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- Джорджия, 16 голосов выборщиков. К утру среды 4 ноября 2020 года оставалось подсчитать около 8% голосов, Трамп уверенно лидирует. Однако разрыв сокращается, по мере того как подсчитывают бюллетени, поступившие по почте из крупнейшего города штата — Атланты и ее пригородов. Бюллетени из других округов, которые в основном голосовали за Трампа, уже подсчитаны. Бюллетени в Атланте собираются досчитать до конца дня; но это не точно: подсчет уже прерывался из-за прорыва водопроводной трубы на крупнейшем участке; бюллетени не пострадали.
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- Пенсильвания, 20 голосов выборщиков. До начала выборов штат считался главным “полем битвы”. Байден был фаворитом по большинству опросов, но после подсчета 76% голосов Трамп уверенно лидировал (опережал Байдена более чем на 10%), но его лидерство сокращалось по мере поступления “почтовых” бюллетеней из Филадельфии и Питтсбурга.
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- 2-й избирательный округ штата Мэн, 1 выборщик. Джо Байден выиграл три из четырех голосов, которые дает штат, использующий “раздельное голосование” выборщиков. Четвертый определяют избиратели 2-го округа, который расположен на севере штата. Трамп там лидировал утром в среду. Предсказать, кто выиграет этот единственный голос, пока невозможно; если никто из кандидатов не получит 50% голосов избирателей округа, будет применена сложная система “рейтингового голосования”, в котором голоса, поданные за независимых кандидатов перераспределяются между двумя победителями гонки. Сколько все эти подсчеты могут продолжиться, никто не знает.
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