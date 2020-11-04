Выборы в США: Байден побеждает в Висконсине, у Трампа будут требовать пересчета голосов

“Несмотря на использование бессмысленных опросов в качестве тактики подавления воли избирателей, разрыв между кандидатами в Висконсине крайне мал, Как мы и ожидали. Есть сообщения о нарушениях в нескольких округах Висконсина, что вызывает серьезные сомнения в достоверности результатов. Президент имеет все основания, чтобы требовать пересчета голосов, и мы немедленно это сделаем”, — говорится в заявлении менеджера предвыборной кампании Трампа.

По данным американских СМИ, в этом ключевом штате, который может определить результаты президентских выборов, после подсчета 95% голосов Джо Байден победил с 49,6%, у Трампа — 48,9%.

Отмечается, что подсчет голосов в ряде ключевых штатов США еще не закончен, что связано с большим количеством бюллетеней, отправленных по почте.

Как сообщал УНН, ближе к вечеру 4 ноября по киевскому времени лидером президентской гонки в США стал Джозеф Байден. Ни Байден, ни Трамп не смогли до утра среды набрать достаточного количества голосов; лидирует Байден: 227 за него, 213 — за Трампа, при необходимом минимуме для избрания в 270 голосов выборщиков.