Выборы президента США: Байден лидирует и уверен в победе

“После долгой ночи подсчетов стало ясно, что мы выиграем достаточно штатов, чтобы набрать 270 голосов выборщиков, необходимых для победы на президентских выборах. Я нахожусь здесь не для того, чтобы объявить о нашей победе. Но я пришел сюда, чтобы заявить: когда подсчет закончится, мы, по нашему мнению, станем победителями”, — заявил Байден.

По данным американских СМИ, сейчас Байден получил 264 голоса выборщиков, у президента США Дональда Трампа — 214 голосов.

По словам Байдена, он опережает Трампа в последних колеблющихся штатах, результаты голосования в которых определят исход выборов.

Бывший вице-президент США считает, что он выиграет в трех штатах, которые могут стать ключевыми для победы Байдена, отметив, что в Висконсине он опередил Трампа на 20 тыс. голосов.

“В Мичигане мы лидируем с преимуществом в более чем 35 тыс. голосов, и эта цифра растет — преимущество гораздо больше, чем то, с которым президент Трамп выиграл Мичиган в 2016 году”, — сказал Байден.

Добавляется, что на момент подсчета 84% бюллетеней в Пенсильвании пока лидирует Трамп, за которого проголосовали 51,9% избирателей, а Байден получил 46,8% голосов. Однако Байден указал на тот факт, что подавляющее большинство остальных неподсчитанных бюллетеней было отправлено по почте, и, вероятно, около 78% жителей Пенсильвании, которые отправили бюллетени по почте, проголосовали за демократа.

Как сообщал УНН, штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа намерен требовать пересчета голосов в ключевом штате Висконсине, где по предварительным данным побеждает демократ Джо Байден.