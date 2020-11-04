Выборы президента США: Байден лидирует и уверен в победе
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. В США кандидату-демократу Джо Байдена осталось выиграть еще один-два штата, чтобы стать победителем президентской гонки. Об этом сообщает “Голос Америки”, передает УНН.
“После долгой ночи подсчетов стало ясно, что мы выиграем достаточно штатов, чтобы набрать 270 голосов выборщиков, необходимых для победы на президентских выборах. Я нахожусь здесь не для того, чтобы объявить о нашей победе. Но я пришел сюда, чтобы заявить: когда подсчет закончится, мы, по нашему мнению, станем победителями”, — заявил Байден.
По данным американских СМИ, сейчас Байден получил 264 голоса выборщиков, у президента США Дональда Трампа — 214 голосов.
По словам Байдена, он опережает Трампа в последних колеблющихся штатах, результаты голосования в которых определят исход выборов.
Бывший вице-президент США считает, что он выиграет в трех штатах, которые могут стать ключевыми для победы Байдена, отметив, что в Висконсине он опередил Трампа на 20 тыс. голосов.
“В Мичигане мы лидируем с преимуществом в более чем 35 тыс. голосов, и эта цифра растет — преимущество гораздо больше, чем то, с которым президент Трамп выиграл Мичиган в 2016 году”, — сказал Байден.
Добавляется, что на момент подсчета 84% бюллетеней в Пенсильвании пока лидирует Трамп, за которого проголосовали 51,9% избирателей, а Байден получил 46,8% голосов. Однако Байден указал на тот факт, что подавляющее большинство остальных неподсчитанных бюллетеней было отправлено по почте, и, вероятно, около 78% жителей Пенсильвании, которые отправили бюллетени по почте, проголосовали за демократа.
Как сообщал УНН, штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа намерен требовать пересчета голосов в ключевом штате Висконсине, где по предварительным данным побеждает демократ Джо Байден.