Кулеба озвучив офіційну позицію України щодо виборів у США

“Попри те, що зараз дуже багато різних коментарів, прогнозів про те, якими будуть відносини США з Україною після перемоги того чи іншого кандидата, я хочу висловити офіційну нашу позицію, яка полягає в тому що, який би вибір не зробив американський народ, ми будемо успішно розвивати і надалі стратегічне партнерство між США та Україною”, — сказав міністр.

Він нагадав, що підтримка України у США базується не на персоналіях, це є системна підтримка, яку країна має як у демократичній партії, так і у республіканській.

Як повідомляв УНН, 3 листопада в США відбулися загальнонаціональні вибори. За даними американських ЗМІ, зараз Байден отримав 264 голоси вибірників, у президента США Дональда Трампа — 214 голосів. За даними онлайн-карти підрахунку голосів, поки у Байдена 253 голоси в Колегії вибірників, у Трампа — 213.