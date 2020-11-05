Кулеба озвучив офіційну позицію України щодо виборів у США

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КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Який би вибір не зробив американський народ на виборах президента, Україна і США будуть надалі успішно розвивати стратегічне партнерство. Про це на брифінгу сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.

“Попри те, що зараз дуже багато різних коментарів, прогнозів про те, якими будуть відносини США з Україною після перемоги того чи іншого кандидата, я хочу висловити офіційну нашу позицію, яка полягає в тому що, який би вибір не зробив американський народ, ми будемо успішно розвивати і надалі стратегічне партнерство між США та Україною”, — сказав міністр.

Він нагадав, що підтримка України у США базується не на персоналіях, це є системна підтримка, яку країна має як у демократичній партії, так і у республіканській.

Як повідомляв УНН, 3 листопада в США відбулися загальнонаціональні вибори. За даними американських ЗМІ, зараз Байден отримав 264 голоси вибірників, у президента США Дональда Трампа — 214 голосів. За даними онлайн-карти підрахунку голосів, поки у Байдена 253 голоси в Колегії вибірників, у Трампа — 213.

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