Кулеба оценил риск привлечения белорусских войск к вторжению РФ

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У министра поинтересовались, верит ли он в то, что белорусские войска собираются присоединиться к российскому вторжению.

“Риск остается. Но мы видим, что по крайней мере по состоянию на сейчас этого не произошло. Мы сейчас находимся в такой ситуации, когда мы должны учитывать каждый риск, даже самый маленький, и не только с точки зрения Беларуси, но с точки зрения Приднестровья. Каждая точка может стать источником опасности”, - ответил министр.

Ранее

Как писал УНН, ранее на этой неделе самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что кто-то пытается "затолкать" его "в войну на Украине".