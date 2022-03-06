Кулеба оцінив ризик залучення білоруських військ до вторгнення РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Ризик залучення білоруських військ до російського вторгнення в Україну залишається, але наразі цього не сталося. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу в понеділок, передає кореспондент УНН.
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У міністра поцікавилися, чи вірить він у те, що білоруські війська збираються приєднатися до російського вторгнення.
“Ризик залишається. Але ми бачимо, що принаймні станом на зараз цього не сталося. Ми зараз знаходимось в такій ситуації, коли ми маємо враховувати кожен ризик, навіть найменший, і не лише з точки зору Білорусі, але з точки зору Придністров’я. Кожна точка може стати джерелом небезпеки”, - відповів міністр.
Раніше
Як писав УНН, раніше цього тижня самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко заявив, що хтось намагається "заштовхати" його "у війну на Україні".