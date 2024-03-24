Кулеба о попытках рф связать Украину с терактом под москвой: путин - патологический лжец

россия пытается связать Украину с терактом под Москвой для того, чтобы побудить больше россиян погибать в их бессмысленной войне, а также привить еще больше ненависти к другим нациям, не только украинцам, но и всему Западу. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

Детали

путин солгал о взрывах жилых домов в 1999 году, катастрофе подводной лодки "Курск" в 2000 году, осаде школы в Беслане в 2004 году, убийствах Политковской в 2006 году, Магнитского в 2009 году, Немцова в 2015 году и многих других критиков, российских военных, оккупировавших Крым, сбитии MH17 и планах вторгнуться в Украину, вот лишь несколько примеров лжи из очень, очень длинного списка - написал Кулеба в Х.

Он подчеркнул, что путин - патологический лжец.

В том числе сейчас, когда он отчаянно пытается связать Украину или другие западные страны с массовой стрельбой под Москвой, несмотря на то, что нет никаких доказательств в поддержку таких утверждений. Не позволяйте Путину и его приспешникам обмануть вас. Их единственная цель - побудить больше россиян погибать в их бессмысленной преступной войне против Украины, а также привить еще больше ненависти к другим нациям, не только украинцам, но и всему Западу - отметил Кулеба.

Дополнение

Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что Украина точно не имеет отношения к событиям в подмосковном ТЦ "Крокус Сити Холл".

российский диктатор владимир путин обратился к россиянам спустя 18 часов после стрельбы в подмосковном ТЦ "Крокус сити холле", а также заявил, что Украина якобы готовила "окно" для перехода границы стрелками.