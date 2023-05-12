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Кулеба на саммите ACS призвал министров карибских стран присоединиться к внедрению формулы мира

Киев • УНН

 • 1126542 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на саммите Ассоциации государств Карибского бассейна (ACS) призвал своих карибских коллег присоединиться к внедрению формулы мира. Об этом он сообщил в Twitter, пишет УНН.

Цитата 

“На саммите ACS я призвал карибских коллег присоединиться к внедрению формулы мира как пути к миру. Я также предложил усилить сотрудничество в области продовольственной безопасности, борьбы с изменением климата, кибербезопасности, цифровизации и контактов между людьми”, - говорится в сообщении. 

На саммите ACS я призвал карибских коллег присоединиться к реализации @ZelenskyyUa’s Peace Formula как пути к миру. Я также предложил активизировать сотрудничество по вопросам продовольственной безопасности, борьбы с изменением климата, кибербезопасности, цифровизации и контактов между людьми. pic.twitter.com/EExEG3Kh3d

— Дмитрий Кулеба (@DmytroKuleba) 11 мая 2023 года

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