Кулеба на саміті ACS закликав міністрів карибських країн приєднатись до впровадження формули миру
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на саміті Асоціації держав Карибського басейну (ACS) закликав своїх карибських колег приєднатись до впровадження формули миру. Про це він повідомив у Twitter, пише УНН.
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“На саміті ACS я закликав карибських колег приєднатися до впровадження формули миру як шляху до миру. Я також запропонував посилити співпрацю у сфері продовольчої безпеки, боротьби зі зміною клімату, кібербезпеки, цифровізації та контактів між людьми”, - йдеться у повідомленні.
At the ACS summit I encouraged Caribbean colleagues to join the implementation of @ZelenskyyUa’s Peace Formula as the path to peace. I also proposed to boost cooperation on food security, combatting climate change, cyber security, digitalization, and people to people contacts. pic.twitter.com/EExEG3Kh3d— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 11, 2023
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