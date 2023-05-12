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Кулеба на саміті ACS закликав міністрів карибських країн приєднатись до впровадження формули миру

Кулеба на саміті ACS закликав міністрів карибських країн приєднатись до впровадження формули миру

Київ • УНН

 • 1126546 перегляди

КИЇВ. 12 травня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на саміті Асоціації держав Карибського басейну (ACS) закликав своїх карибських колег приєднатись до впровадження формули миру. Про це він повідомив у Twitter, пише УНН.

Цитата 

“На саміті ACS я закликав карибських колег приєднатися до впровадження формули миру як шляху до миру. Я також запропонував посилити співпрацю у сфері продовольчої безпеки, боротьби зі зміною клімату, кібербезпеки, цифровізації та контактів між людьми”, - йдеться у повідомленні. 

At the ACS summit I encouraged Caribbean colleagues to join the implementation of @ZelenskyyUa’s Peace Formula as the path to peace. I also proposed to boost cooperation on food security, combatting climate change, cyber security, digitalization, and people to people contacts. pic.twitter.com/EExEG3Kh3d

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 11, 2023

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кулеба зустрівся з главою МЗС Домінікани: обговорили формулу миру Зеленського та частину зернової угоди

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