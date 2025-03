Кулеба на саміті ACS закликав міністрів карибських країн приєднатись до впровадження формули миру

Цитата

“На саміті ACS я закликав карибських колег приєднатися до впровадження формули миру як шляху до миру. Я також запропонував посилити співпрацю у сфері продовольчої безпеки, боротьби зі зміною клімату, кібербезпеки, цифровізації та контактів між людьми”, - йдеться у повідомленні.

At the ACS summit I encouraged Caribbean colleagues to join the implementation of @ZelenskyyUa’s Peace Formula as the path to peace. I also proposed to boost cooperation on food security, combatting climate change, cyber security, digitalization, and people to people contacts. pic.twitter.com/EExEG3Kh3d

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 11, 2023

