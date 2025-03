Кулеба зустрівся з главою МЗС Домінікани: обговорили формулу миру Зеленського та частину зернової угоди

Цитата

" Я подякував Роберто Альверса за голоси Домініканської Республіки на Генеральній Асамблеї ООН. У центрі нашого обговорення були Формула миру Президента України Володимира Зеленського та гуманітарна програма "Зерно з України", - йдеться у повідомленні.

I thanked @RobalsdqAlvarez for the Dominican Republic’s votes at the UN General Assembly. President @ZelenskyyUa’s Peace Formula and humanitarian program ‘Grain from Ukraine’ were at the core of our discussion. pic.twitter.com/04pt8VBIzK

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 11, 2023

