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Кулеба зустрівся з главою МЗС Домінікани: обговорили формулу миру Зеленського та частину зернової угоди

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 травня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на зустрічі з главою МЗС Домініканської республіки Роберто Альверсом подякував політику за голоси Домініканської Республіки на Генеральній Асамблеї ООН, а також детально обговорив формулу миру Президента України Володимира Зеленського та гуманітарну програму "Зерно з України". Про це голова МЗС України повідомив на своїй сторінці у Twitter, передає УНН.

Цитата

" Я подякував Роберто Альверса за голоси Домініканської Республіки на Генеральній Асамблеї ООН. У центрі нашого обговорення були Формула миру Президента України Володимира Зеленського та гуманітарна програма "Зерно з України", - йдеться у повідомленні.

I thanked @RobalsdqAlvarez for the Dominican Republic’s votes at the UN General Assembly. President @ZelenskyyUa’s Peace Formula and humanitarian program ‘Grain from Ukraine’ were at the core of our discussion. pic.twitter.com/04pt8VBIzK

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 11, 2023

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