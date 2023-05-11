Кулеба встретился с главой МИД Доминиканы: обсудили формулу мира Зеленского и часть зерновой сделки
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече с главой МИД Доминиканской республики Роберто Альверсом поблагодарил политика за голоса Доминиканской Республики на Генеральной Ассамблее ООН, а также подробно обсудил Формулу мира Президента Украины Владимира Зеленского и гуманитарную программу "Зерно из Украины". Об этом глава МИД Украины сообщил на своей странице в Twitter, передает УНН.
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"Я поблагодарил Роберто Альверса за голоса Доминиканской Республики на Генеральной Ассамблее ООН. В центре нашего обсуждения были Формула мира Президента Украины Владимира Зеленского и гуманитарная программа "Зерно из Украины", - говорится в сообщении.
Я поблагодарил @RobalsdqAlvarez за голоса Доминиканской Республики’на Генеральной Ассамблее ООН. Президент @ZelenskyyUa’s Формула мира и гуманитарная программа ‘Зерно из Украины’ были в центре нашей дискуссии. pic.twitter.com/04pt8VBIzK— Дмитрий Кулеба (@DmytroKuleba) 11 мая 2023 года
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