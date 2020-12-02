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Кулеба хочет провести в 2021 году международный форум украинских субботних и воскресных школ

Кулеба хочет провести в 2021 году международный форум украинских субботних и воскресных школ

Киев  •  УНН

 • 11823 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. У меня появилась идея - в следующем году провести под эгидой МИД международный форум украинских субботних и воскресных школ. Об этом сообщил глава МИД Украины после встречи с украинской общиной в Турции, передает УНН.

Как сообщили в МИД, Кулеба провел встречу с украинской общиной в Турции, в частности активистами, которые при содействии посольства Украины в Турции активно развивают украинскую субботнюю школу.

"В этой школе дети могут активно изучать украинский язык и культуру. Такие школы очень важны для сохранения украинской идентичности. После сегодняшней встречи у меня появилась идея - в следующем году провести под эгидой МИД международный форум украинских субботних и воскресных школ. Они смогут обменяться опытом и лучшими практиками, создать совместные программы, совместно решать проблемные вопросы", - подытожил министр.

Как сообщал УНН, Кулеба провел встречу с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу в рамках рабочего визита в Турецкую Республику 2 декабря.

Украинские Национальные Новости

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