Кулеба хоче провести у 2021 році міжнародний форум українських суботніх та недільних шкіл

Як повідомили у МЗС, Кулеба провів зустріч з українською громадою у Туреччині, зокрема активістами, які за сприяння посольства України в Туреччині активно розвивають українську суботню школу.

“В цій школі дітки можуть активно вивчати українську мову та культуру. Такі школи дуже важливі для збереження української ідентичності. Після сьогоднішньої зустрічі у мене з’явилася ідея — наступного року провести під егідою МЗС міжнародний форум українських суботніх та недільних шкіл. Вони зможуть обмінятися досвідом і найкращими практиками, започаткувати спільні програми, спільно вирішувати проблемні питання”, - підсумував міністр.

Як повідомляв УНН, Кулеба провів зустріч з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу у рамках робочого візиту до Турецької Республіки 2 грудня.