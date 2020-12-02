Кулеба хоче провести у 2021 році міжнародний форум українських суботніх та недільних шкіл
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. У мене з’явилася ідея — наступного року провести під егідою МЗС міжнародний форум українських суботніх та недільних шкіл. Про це повідомив глава МЗС України після зустрічі з українською громадою у Туреччині, передає УНН.
Як повідомили у МЗС, Кулеба провів зустріч з українською громадою у Туреччині, зокрема активістами, які за сприяння посольства України в Туреччині активно розвивають українську суботню школу.
“В цій школі дітки можуть активно вивчати українську мову та культуру. Такі школи дуже важливі для збереження української ідентичності. Після сьогоднішньої зустрічі у мене з’явилася ідея — наступного року провести під егідою МЗС міжнародний форум українських суботніх та недільних шкіл. Вони зможуть обмінятися досвідом і найкращими практиками, започаткувати спільні програми, спільно вирішувати проблемні питання”, - підсумував міністр.
Як повідомляв УНН, Кулеба провів зустріч з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу у рамках робочого візиту до Турецької Республіки 2 грудня.