Кулеба - главе МККК: украинских военнопленных необходимо освобождать
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что встретился с президентом Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич в Киеве и призвал ее помочь с освобождением украинских военнопленных и возвращением украинских детей, депортированных оккупантами для усыновления в рф, пишет УНН.
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"Я встретился с президентом МККК Мирьяной Сполярич в Киеве, чтобы поблагодарить МККК за помощь и подчеркнуть необходимость освобождения наших военнопленных", - указал Кулеба в Twitter.
Глава МИД также призвал МККК "помочь нам остановить одно из самых гнусных преступлений россии - относительно насильственного перемещения украинских детей, вернуть их домой и предотвратить их незаконное усыновление".
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