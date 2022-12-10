Кулеба - главе МККК: украинских военнопленных необходимо освобождать

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"Я встретился с президентом МККК Мирьяной Сполярич в Киеве, чтобы поблагодарить МККК за помощь и подчеркнуть необходимость освобождения наших военнопленных", - указал Кулеба в Twitter.

Глава МИД также призвал МККК "помочь нам остановить одно из самых гнусных преступлений россии - относительно насильственного перемещения украинских детей, вернуть их домой и предотвратить их незаконное усыновление".

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На днях в Красном Кресте заявили, что посетили удерживаемых Украиной и рф военнопленных.