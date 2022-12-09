Зеленський: коли такі організації, як МКЧХ, діють нерішуче - маємо шукати нову формулу співпраці

Цитата

“З усіх ракет, що були випущені російською армією від 24 лютого, 62% були направлені саме проти цивільних об'єктів, проти людей, проти людяності. А ще - фільтраційні табори. Виявлені реальні, сучасні катівні та масові поховання людей. Примусова депортація українців у росію – понад 2 млн людей вивезено. Незаконне усиновлення в російських родинах наших українських дітей, які фактично були викрадені з України. Злочинна мобілізація громадян України на окупованій території в окупаційну армію. Все це реальні приклади. Мінний терор проти українців, постійні обстріли, постійні жертви у прикордонній зоні з рф та у прифронтових районах — це все такий страшний обсяг скоєних злочинів та зруйнованих доль, життів людей. Усе це трагедія та її масштаб. Маємо знайти таку формулу співпраці, щоб був максимальний результат для України і для міжнародного правопорядку”, – наголосив Зеленський.

Він додав, що у час, “коли ми, м'яко кажучи, не бачимо рішучості та конкретних дій від таких організацій, як Міжнародний комітет Червоного Хреста”, є необхідність шукати нові формати, нових людей, у нових реаліях та нові лінії співпраці.

“Можливо, саме система омбудсменів і міжнародний компонент співпраці у цій системі допоможе нас із вами наблизити до бажаного результату, до повернення додому всіх українців, дорослих, дітей, військовополонених, політв'язнів, які силою утримуються на території рф та на тимчасово окупованій територіях нашої держави. Варто принаймні спробувати, я так вважаю. Щоденно. Відповідну резолюцію підтримала Генасамблея ООН, і я прошу вас посприяти в її максимальній реалізації. Мають бути притягнені до відповідальності всі російські вбивці, всі, хто організовував і реалізовував російську геноцидну політику і терор. Прошу вас співпрацювати заради цього з Офісом Генерального прокурора, українськими органами правопорядку, з партнерами, які розслідують російські злочини, і з Міжнародним кримінальним судом”, – зазначив Глава держави.

Доповнення

Зеленський звернувся до представників міжнародних правозахисних організацій із закликом створити єдиний правовий фронт, який здолає російську геноцидну політику.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зазначив, що в Україні має бути створена нова безпекова організація зі штаб-квартирою у Києві, яка реагуватиме на виклики, з якими стикається цивільний світ. Україна готова розпочати переговори щодо перезавантаження чинних міжнародних організацій та створенню нових.