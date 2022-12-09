Зеленский: когда такие организации, как МККК, действуют нерешительно - должны искать новую формулу сотрудничества

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“Из всех ракет, выпущенных российской армией от 24 февраля, 62% были направлены именно против гражданских объектов, против людей, против человечности. А еще – фильтрационные лагеря. Выявлены реальные, современные пыточные и массовые захоронения людей. Принудительная депортация украинцев в россию – более 2 млн человек вывезено. Незаконное усыновление в российских семьях наших украинских детей, которые фактически были похищены из Украины. Преступная мобилизация граждан Украины на оккупированной территории в оккупационную армию. Все это реальные примеры. Минный террор против украинцев, постоянные обстрелы, постоянные жертвы в приграничной зоне с рф и прифронтовых районах — это все такой страшный объем совершенных преступлений и разрушенных судеб, жизней людей. Все это трагедия и ее масштаб. Должны найти такую формулу сотрудничества, чтобы был максимальный результат для Украины и для международного правопорядка”, – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что в настоящее время, “когда мы, мягко говоря, не видим решительности и конкретных действий от таких организаций, как Международный комитет Красного Креста”, есть необходимость искать новые форматы, новых людей в новых реалиях и новые линии сотрудничества.

“Возможно, именно система омбудсменов и международный компонент сотрудничества в этой системе поможет нас с вами приблизить к желаемому результату, к возвращению домой всех украинцев, взрослых, детей, военнопленных, политзаключенных, которые силой удерживаются на территории россии, на временно оккупированной территории нашего государства. Стоит хотя бы попробовать, я так считаю. Каждый день. Соответствующую резолюцию поддержала Генассамблея ООН, и я прошу вас оказать содействие в ее максимальной реализации. Должны быть привлечены к ответственности все российские убийцы, все, кто организовывал и реализовывал российскую геноцидную политику и террор. Прошу вас сотрудничать ради этого с Офисом Генерального прокурора, украинскими органами правопорядка, с партнерами, расследующими российские преступления, и с Международным уголовным судом”, – отметил Глава государства.

Дополнение

Зеленский обратился к представителям международных правозащитных организаций с призывом создать единый правовой фронт, который преодолеет российскую геноцидную политику.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что в Украине должна быть создана новая организация безопасности со штаб-квартирой в Киеве, которая будет реагировать на вызовы, с которыми сталкивается гражданский мир. Украина готова начать переговоры по перезагрузке действующих международных организаций и созданию новых.