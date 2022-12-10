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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Кулеба - голові МКЧХ: українських військовополонених необхідно звільняти

Кулеба - голові МКЧХ: українських військовополонених необхідно звільняти

Київ • УНН

 • 743897 перегляди

КИЇВ. 10 грудня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що зустрівся з президентом Міжнародного комітету Червоно Хреста Мір'яною Сполярич у Києві і закликав її допомогти зі звільненням українських військовополонених та поверненням українських дітей, депортованих окупантами для усиновлення в рф, пише УНН.

Цитата

"Я зустрівся з президентом МКЧХ Мір'яною Сполярич у Києві, щоб подякувати МКЧХ за допомогу та наголосити на необхідності звільнення наших військовополонених", - вказав Кулеба у Twitter.

Голова МЗС також закликав МКЧХ "допомогти нам зупинити один із наймерзенніших злочинів росії - щодо насильницького переміщення українських дітей, повернути їх додому та запобігти їх незаконному усиновленню".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський: коли такі організації, як МКЧХ, діють нерішуче - маємо шукати нову формулу співпраці

Раніше

Днями у Червоному Хресті заявили, що відвідали утримуваних Україною та рф військовополонених.

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