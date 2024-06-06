Кудрицкий: на днях в работу выйдет блок на АЭС, что временно улучшит ситуацию

В ночь на 8 июня выйдет в работу дополнительный блок на АЭС, что ненадолго улучшит ситуацию в энергосистеме, заявил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, передает УНН.

детали

Мы ожидаем, что в ночь с пятницы на субботу выйдет в работу дополнительный блок на АЭС и это на две недели даст приятное приваривание к мощности, которую мы имеем по всей энергосистеме. То есть графики не исчезнут, но мягче по всей энергосистеме сказал Кудрицкий.

Он также отметил, что с этим выводом в работу энергоблока областям будет легче соблюдать лимиты. Но это улучшение будет временным, ведь еще впереди июль, когда на нагрузку энергосистемы будет влиять жара.

В 12 областях и Киеве введены аварийные отключения - Укрэнерго