Кудрицкий: на днях в работу выйдет блок на АЭС, что временно улучшит ситуацию

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел
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Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел

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В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"
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Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию
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Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию

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У жены одесского бизнесмена Сергея Грозы, вероятно, до сих пор есть российский паспорт
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У жены одесского бизнесмена Сергея Грозы, вероятно, до сих пор есть российский паспорт

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Гетманцев в соцсети издевается над судьей и призывает к этому других, что недопустимо для депутата - правозащитник
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Гетманцев в соцсети издевается над судьей и призывает к этому других, что недопустимо для депутата - правозащитник

Эксклюзив
СБУ должна ввести санкции в отношении компаний Грозы и Науменко, которые сотрудничают с подсанкционными предприятиями – член комитета по нацбезопасности
  •  97949 просмотра

СБУ должна ввести санкции в отношении компаний Грозы и Науменко, которые сотрудничают с подсанкционными предприятиями – член комитета по нацбезопасности

Эксклюзив
Чиновники Нацбанка, которые приняли решение о незаконной ликвидации "Конкорда" должны нести ответственность - юрист
  •  91400 просмотра

Чиновники Нацбанка, которые приняли решение о незаконной ликвидации "Конкорда" должны нести ответственность - юрист

Эксклюзив
Последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС мы будем чувствовать еще долгое время - Александр Рувин
  •  67926 просмотра

Последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС мы будем чувствовать еще долгое время - Александр Рувин

Эксклюзив
"Этот день вошел в историю": "ОПЗ" о перестройке своей работы для участия в зерновой инициативе
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"Этот день вошел в историю": "ОПЗ" о перестройке своей работы для участия в зерновой инициативе

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Франция хочет приобщиться к обучению украинских военных, а о французских войсках в Украине речь не идет - Макрон

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Франция поставит Украине самолеты Mirage 2000 - Макрон

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"Шпионские игры": как один депутат закрытием своих деклараций подставил весь облсовет

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Кудрицкий: на днях в работу выйдет блок на АЭС, что временно улучшит ситуацию

Дополнительный энергоблок на атомной электростанции будет введен в эксплуатацию в ночь на 8 июня, что временно улучшит ситуацию в энергосистеме примерно на две недели.

Анонсы •   •  1485 просмотра
Кудрицкий: на днях в работу выйдет блок на АЭС, что временно улучшит ситуацию

Зеленский заявил в годовщину подрыва Каховской ГЭС, что это одно из крупнейших преступлений этой войны

Разрушение плотины Каховской ГЭС российскими оккупантами является одним из крупнейших преступлений этой войны, преднамеренным террористическим нападением на людей и жизни людей, заявил президент Украины Владимир Зеленский в годовщину взрыва.

Война •   •  2139 просмотра
Зеленский заявил в годовщину подрыва Каховской ГЭС, что это одно из крупнейших преступлений этой войны

Минобороны развенчало 5 мифов о приложении "Резерв+"

Заместитель министра обороны Украины развенчал 5 мифов о приложении Reserve+, уточнив его правовой статус, точность данных, безопасность данных, источник финансирования и возможность подтверждения обновленных данных.

Война •   •  10388 просмотра
Минобороны развенчало 5 мифов о приложении "Резерв+"

Франция хочет приобщиться к обучению украинских военных, а о французских войсках в Украине речь не идет - Макрон

По словам Макрона, задача состоит в том, чтобы обучить 4500 украинских солдат, снарядить их, обучить их, защищать свою землю и сформировать "французскую бригаду".

Война •   •  12534 просмотра
Франция хочет приобщиться к обучению украинских военных, а о французских войсках в Украине речь не идет - Макрон

Франция поставит Украине самолеты Mirage 2000 - Макрон

Франция поставит Украине боевые самолеты Mirage 2000-5 и предложит обучать украинских пилотов.

Война •   •  14251 просмотра
Франция поставит Украине самолеты Mirage 2000 - Макрон

Международные партнеры Украины осудили ядерные угрозы и химические атаки рф - МИД

Международные партнеры обеспокоены докладами о том, что интенсивность химических атак России против Сил безопасности и обороны Украины растет, как и разнообразие химических боеприпасов, которые российские войска используют на поле боя.

Война •   •  14143 просмотра
Международные партнеры Украины осудили ядерные угрозы и химические атаки рф - МИД

Единство, определяющее историю: Зеленский о высадке в Нормандии

Зеленский почтил храбрость солдат союзников, высадившихся в Нормандии 80 лет назад, назвав это "единством, определяющим историю".

Война •   •  13647 просмотра
Единство, определяющее историю: Зеленский о высадке в Нормандии

В Госдепе США объявили о первых санкциях в отношении представителей грузинских властей

Миллер на брифинге заявил, что визовые санкции затронут членов "Грузинской мечты" и членов их семей, депутатов парламента, сотрудников правоохранительных органов. Известно, что на данный момент в список для визовых санкций попали до 36 имен, но пока он не объявляется.

Новости Мира •   •  13037 просмотра
В Госдепе США объявили о первых санкциях в отношении представителей грузинских властей

Залп в 24 "калибра": россияне вывели в Черное море 3 надводных ракетоносителя

Силы обороны юга призвали украинцев быть внимательными к сигналам воздушных тревога.

Война •   •  14458 просмотра
Залп в 24 "калибра": россияне вывели в Черное море 3 надводных ракетоносителя

Правозащитники попросили суд Гааги выдать ордера на арест российских пропагандистов соловьева, симоньян и киселева

Международная федерация за права человека (FIDH) требует, чтобы МУС выдал ордера на арест российских пропагандистов владимира соловьева, маргариты симоньян, дмитрия киселева и дмитрия медведева за распространение ненависти против мирных жителей Украины, что может быть квалифицировано как преступление против человечности.

Война •   •  16327 просмотра
Правозащитники попросили суд Гааги выдать ордера на арест российских пропагандистов соловьева, симоньян и киселева