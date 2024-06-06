Кудрицький: Днями в роботу вийде блок на АЕС, що тимчасово покращить ситуацію
Київ • УНН
Додатковий енергоблок на атомній електростанції буде введений в експлуатацію в ніч на 8 червня, що тимчасово поліпшить ситуацію в енергосистемі приблизно на два тижні.
У ніч на 8 червня вийде в роботу додатковий блок на АЕС, що ненадовго покращить ситуацію в енергосистемі, заявив голова "Укренерго" Володимир Кудрицький, передає УНН.
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Ми очікуємо, що в ніч з п'ятниці на суботу вийде в роботу додатковий блок на АЕС і це на два тижні дасть приємне приварювання до потужності, яку ми маємо по всій енергосистемі. Тобто графіки не зникнуть, але м'якше по всій енергосистемі
Він також зазначив, що з цим висновком у роботу енергоблоку областям буде легше дотримуватися лімітів. Але це покращення буде тимчасовим, адже ще попереду липень, коли на навантаження енергосистеми впливатиме спека.
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