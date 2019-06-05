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Кучма начал работу в Минске со встречи с Лукашенко

Кучма начал работу в Минске со встречи с Лукашенко

Киев  •  УНН

 • 12730 просмотра

КИЕВ. 5 июня. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с представителем Украины в трехсторонней контактной группе, Президентом Украины (1994 – 2005 гг.) Леонидом Кучмой, передает УНН со ссылкой на БЕЛТА.

Александр Лукашенко и Леонид Кучма тепло приветствовали друг друга, сообщает агентство.

"Политика, Леонид Данилович, тебя не отпускает никак. Но это к лучшему", - сказал Лукашенко.

Леонид Кучма посчитал такое мнение белорусского лидера положительным сигналом.

"Я должен сказать, что это оценка не только моя, это большой части наших белорусов. Они с удовлетворением (не только политики) восприняли ваш приезд в Беларусь. И не только как представителя в этой трехсторонней контактной группе", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Они знают мое давнее отношение к Беларуси, знают наши добрые хорошие отношения", - согласился Леонид Кучма.
Президент Беларуси на встрече особо отметил развитие двустороннего сотрудничества с Украиной. "Вы же все-таки Президент Украины (бывших не бывает), хочу вам сказать, что в прошлом году товарооборот - основа отношений - только официально зарегистрированный 5,5 млрд долл.", - сказал он.

На встрече был подчеркнут исключительно доверительный характер белорусско-украинских отношений, сообщает БЕЛТА.

"Что касается политики, она не изменилась. Вы знаете мои подходы, знаете подходы белорусов по отношению к Украине и украинцам", - отметил белорусский лидер.

Лукашенко также сообщил, что ради встречи с Кучмой перенес командировку.

Ранее сообщал, что сегодня в Минске пройдет заседание ТКГ .

Во время заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, обсуждать освобождения удерживаемых лиц и вопросы безопасности. Украина на заседании будет представлять Леонид Кучма.

Президент Украины от 3 июня назначил его полномочным представителем Киева в контактной группе. Ранее он уже занимал эту должность с 2014-го по 2018 год.

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