Кучма почав роботу в Мінську із зустрічі з Лукашенком

Олександр Лукашенко і Леонід Кучма тепло вітали один одного, повідомляє агентство.

"Політика, Леоніде Даниловичу, тебе не відпускає ніяк. Але це на краще", - сказав Лукашенко.

Леонід Кучма вважає таку думку білоруського лідера позитивним сигналом.

"Я повинен сказати, що це оцінка не тільки моя, а великої частини наших білорусів. Вони із задоволенням (не тільки політики) сприйняли ваш приїзд до Білорусі. І не тільки як представника в цій тристоронньої контактній групі", - підкреслив Олександр Лукашенко.

"Вони знають моє давнє ставлення до Білорусі, знають наші добрі хороші відносини", - погодився Леонід Кучма.

Президент Білорусі на зустрічі особливо відзначив розвиток двостороннього співробітництва з Україною.

"Ви ж все-таки Президент України (колишніх не буває), хочу вам сказати, що в минулому році товарообіг - основа відносин - тільки офіційно зареєстрований 5,5 млрд дол.", - сказав він.

На зустрічі було підкреслено виключно довірчий характер українсько-білоруських відносин, повідомляє БЕЛТА.

"Що стосується політики, вона не змінилася. Ви знаєте мої підходи, знаєте підходи білорусів по відношенню до України та українців", - зазначив білоруський лідер.

Лукашенко також повідомив, що заради зустрічі з Кучмою переніс відрядження.

Раніше УНН повідомляв, що сьогодні в Мінську пройде засідання ТКГ.

Під час засідання Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі, обговорюватимуть звільнення утримуваних осіб та питання безпеки. Україна на засіданні представлятиме Леонід Кучма.

Президент України від 3 червня призначив його повноважним представником Києва в контактній групі. Раніше він вже займав цю посаду з 2014-го по 2018 рік.