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Кучма доложил Зеленскому, почему процесс обмена заложников затормозил

Кучма доложил Зеленскому, почему процесс обмена заложников затормозил

Киев  •  УНН

 • 16646 просмотра

КИЕВ. 6 июня. УНН. Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кучма доложил Президенту Украины Владимиру Зеленскому о причинах торможения процесса обмена заложниками, а также претензии со стороны РФ. Об этом он сообщил в Киеве на брифинге 6 июня, передает корреспондент УНН.

"Что касается заложников - обсуждались. Но вы знаете, после такого длительного перерыва сказать, что мы сдвинем это с места не могу. У меня была возможность провести частные переговоры с теми, от кого в определенной степени это зависит. Мое личное мнение - есть желание начать этот процесс, так как на это смотрит весь мир", - сказал Кучма.

Он заявил одновременно, что российская сторона выдвигает к украинской претензии.

"Вы знаете, когда в декабре прошлого года состоялось последнее освобождение, в украинских списках было 23 россиянина. Было согласовано, что они подлежат освобождению. А потом последний раз на той территории сказали "извините, мы россиян не можем освободить, не можем передать их ОРДО/ОРЛО". С юридической точки зрения это абсолютно правильно, мы должны отвечать российской стороне. С тех пор этот процесс затормозился", - отметил он.

Второй Президент отметил также, что доложил сегодня об этом Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Должны быть первые шаги с обеих сторон. Я все время говорю - движение должно быть двусторонним", - добавил он.

Ранее Кучма заявил, что в вопросе освобождения военнопленных моряков "будет движение".

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