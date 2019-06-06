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Кучма доповів Зеленському, чому процес обміну заручників загальмував

Кучма доповів Зеленському, чому процес обміну заручників загальмував

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 червня. УНН. Глава української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кучма доповів Президенту України Володимиру Зеленському про причини гальмування процесу обміну заручниками, а також претензії з боку РФ. Про це він повідомив у Києві на брифінгу 6 червня, передає кореспондент УНН.

“Що стосується заручників — обговорювались. Але ви знаєте, після такої тривалої перерви сказати, що ми зрушимо це з місця не можу. У мене була можливість провести приватні переговори з тими, від кого в певній мірі це залежить. Моя особиста думка — є бажання розпочати цей процес, тому що на це дивиться весь світ”, — сказав Кучма.

Він заявив водночас, що російська сторона висуває до української претензії.

“Ви знаєте, коли в грудні минулого року відбулось останнє звільнення, в українських списках було 23 росіянина. Було погоджено, що вони підлягають звільненню. А потім останній раз на тій території сказали „вибачте, ми росіян не можемо звільнити, не можемо передати їх ОРДО/ОРЛО“. З юридичної точки зору це абсолютно правильно, ми повинні відповідати російській стороні. З того часу цей процес загальмувався”, — зауважив він.

Другий Президент зазначив також, що доповів сьогодні про це Президенту України Володимиру Зеленському.

"Повинні бути перші кроки з обох боків. Я весь час кажу — рух повинен бути двосторонній“, — додав він.

Раніше Кучма заявив, що в питанні звільнення військовополонених моряків "буде рух".

Українські Національні Новини

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