Кубок Дерюгиной остается в Украине впервые за 10 лет

Так, в столице 14-17 состоялись международные соревнования по художественной гимнастике "Кубок Дерюгиной-2019". На них съехались гимнасты из 38 стран мира.

"Бесспорными победителями в медальном зачете стали украинские гимнастки... Участницы (соревнования - ред.) Соревновались за престижные награды этапа мировой серии Гран-при международного турнира сениорок, юниорок и пре-юниорок, который проходил в рамках ХХIV Кубка Дерюгиной. Было разыграно 40 комплектов наград для различных видов программы, из которых украинки завоевали 22 золотых, 22 серебряных и 8 бронзовых медалей", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, Украина завоевала три десятка медалей на старте "Кубке Дерюгиной".

Напомним, на кубке мира по спортивной гимнастике, который прошел в немецком Штутгарте, украинец Петр Пахнюк завоевал бронзовую награду в многоборье.