Три десятки медалей виборола Україна на старті "Кубку Дерюгіної"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. В Києві був даний старт 24-му за ліком Міжнародного турніру з художньої гімнастики “Кубок Дерюгіної”. Про це інформує сайт Федерації художньої гімнастики України, передає УНН.
Всього нашими гімнастками було завойовано 32 медалі різного ґатунку. Учасниці змагань нагороджувалися за кожен вид програми.
У категорії 2010-го року народження українки стали переможницями трьох видів з чотирьох: Любов Горащенко завоювала “золото” у вправі з обручем, Поліна Романченко стала кращою з м’ячем, а Віолетта Титаренко показала кращий результат з булавами. Крім того, “срібло” з м’ячем завоювала ще одна українка Анастасія Дем’яненко.
Єлизавета Лук’яненко у категорії 2009 р.н. стала переможницею у вправі зі скакалкою, також “бронзу” в цій категорії завоювала наша Марія Воронецька. Одна з наших найперспективніших пре-юніорок Юліана Оксанич очікувано здобула “золото” у вправі з обручем, срібло з обручем завоювала ще одна українка Поліна Морозівська.
У вправі з м’ячем “золото” і “срібло” вибороли Марія Лемешко і Уляна Дуб, а “золото” і “срібло” в булавах — Дар’я Могилевич і Єлизавета Грищенко відповідно.
У категорії гімнасток 2008 року народження наші грації завоювали 10 медалей: друге місце зі скакалкою зайняла Кароліна Антонян, “срібло” і “бронзу” з обручем завоювали Єлизавета-Мішель Федун і Анастасія Костенко, чемпіонкою і віце-чемпіонкою з м’ячем стали Мілана Махортова і Анастасія Коротнянська. Крім того, українки посіли всі сходинки п’єдесталу з булавами, а також завоювали “золото” і “срібло” зі стрічкою.
Конкуренція серед гімнасток 2007 року народження в Україні також дуже велика. У вправі зі скакалкою весь п’єдестал зайняли українки: одна з найсильніших наших грацій цього року народження Софія Кондратьєва стала золотим призером, Анастасія Ікан і Аделіна Махортова стали “срібним” та “бронзовим” призерами.
Наша найсильніша гімнастка 2007 року народження Ніколь Савіна, яка в даний час тренується під керівництвом Ірини Дерюгіної, стала переможницею фіналу з м’ячем, отримавши дуже високі 16,250, обійшовши росіянок Марію Борисову і Софію Пронякову. Також Ніколь завоювала “срібло” з обручем, “бронзу” в цьому виді завоювала українка Олександра Головач.
Додамо, що престижні змагання триватимуть у київському “Палаці Спорту” до 17 березня.