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Три десятки медалей виборола Україна на старті "Кубку Дерюгіної"

Київ • УНН

 • 42596 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. В Києві був даний старт 24-му за ліком Міжнародного турніру з художньої гімнастики “Кубок Дерюгіної”. Про це інформує сайт Федерації художньої гімнастики України, передає УНН.

Три десятки медалей виборола Україна на старті "Кубку Дерюгіної"

Всього нашими гімнастками було завойовано 32 медалі різного ґатунку. Учасниці змагань нагороджувалися за кожен вид програми.

У категорії 2010-го року народження українки стали переможницями трьох видів з чотирьох: Любов Горащенко завоювала “золото” у вправі з обручем, Поліна Романченко стала кращою з м’ячем, а Віолетта Титаренко показала кращий результат з булавами. Крім того, “срібло” з м’ячем завоювала ще одна українка Анастасія Дем’яненко.

Єлизавета Лук’яненко у категорії 2009 р.н. стала переможницею у вправі зі скакалкою, також “бронзу” в цій категорії завоювала наша Марія Воронецька. Одна з наших найперспективніших пре-юніорок Юліана Оксанич очікувано здобула “золото” у вправі з обручем, срібло з обручем завоювала ще одна українка Поліна Морозівська.

У вправі з м’ячем “золото” і “срібло” вибороли Марія Лемешко і Уляна Дуб, а “золото” і “срібло” в булавах — Дар’я Могилевич і Єлизавета Грищенко відповідно.

У категорії гімнасток 2008 року народження наші грації завоювали 10 медалей: друге місце зі скакалкою зайняла Кароліна Антонян, “срібло” і “бронзу” з обручем завоювали Єлизавета-Мішель Федун і Анастасія Костенко, чемпіонкою і віце-чемпіонкою з м’ячем стали Мілана Махортова і Анастасія Коротнянська. Крім того, українки посіли всі сходинки п’єдесталу з булавами, а також завоювали “золото” і “срібло” зі стрічкою.

Конкуренція серед гімнасток 2007 року народження в Україні також дуже велика. У вправі зі скакалкою весь п’єдестал зайняли українки: одна з найсильніших наших грацій цього року народження Софія Кондратьєва стала золотим призером, Анастасія Ікан і Аделіна Махортова стали “срібним” та “бронзовим” призерами.

Наша найсильніша гімнастка 2007 року народження Ніколь Савіна, яка в даний час тренується під керівництвом Ірини Дерюгіної, стала переможницею фіналу з м’ячем, отримавши дуже високі 16,250, обійшовши росіянок Марію Борисову і Софію Пронякову. Також Ніколь завоювала “срібло” з обручем, “бронзу” в цьому виді завоювала українка Олександра Головач.

Додамо, що престижні змагання триватимуть у київському “Палаці Спорту” до 17 березня.

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