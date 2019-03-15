Три десятка медалей завоевала Украина на старте "Кубке Дерюгиной"

Всего нашими гимнастками было завоевано 32 медали различного достоинства. Участницы соревнований награждались за каждый вид программы.

В категории 2010 года рождения украинки стали победительницами трех видов из четырех: Любовь Горащенко завоевала “золото” в упражнении с обручем, Полина Романченко стала лучшей с мячом, а Виолетта Титаренко показала лучший результат с булавами. Кроме того, “серебро” с мячом завоевала еще одна украинка Анастасия Демьяненко.

Елизавета Лукьяненко в категории 2009 г.р. стала победительницей в упражнении со скакалкой, также “бронзу” в этой категории завоевала наша Мария Воронецкая. Одна из наших самых перспективных пре-юниорок Юлиана Оксанич ожидаемо получила “золото” в упражнении с обручем, серебро с обручем завоевала еще одна украинка Полина Морозовская.

В упражнении с мячом “золото” и “серебро” завоевали Мария Лемешко и Ульяна Дуб, а “золото” и “серебро” в булавах — Дарья Могилевич и Елизавета Грищенко соответственно.

В категории гимнасток 2008 года рождения наши грации завоевали 10 медалей: второе место со скакалкой заняла Каролина Антонян, “серебро” и “бронзу” с обручем завоевали Елизавета-Мишель Федун и Анастасия Костенко, чемпионкой и вице-чемпионкой с мячом стали Милана Махортова и Анастасия Коротнянская. Кроме того, украинки заняли все ступеньки пьедестала с булавами, а также завоевали “золото” и “серебро” с лентой.

Конкуренция среди гимнасток 2007 года рождения в Украине также очень велика. В упражнении со скакалкой весь пьедестал заняли украинки: одна из самых сильных наших граций этого года София Кондратьева стала золотым призером, Анастасия Икан и Аделина Махортова стали “серебряным” и “бронзовым” призерами.

Наша самая сильная гимнастка 2007 года рождения Николь Савина, которая в настоящее время тренируется под руководством Ирины Дерюгиной, стала победительницей финала с мячом, получив очень высокие 16,250, обойдя россиянок Марию Борисову и Софию Пронякову. Также Николь завоевала “серебро” с обручем, “бронзу” в этом виде завоевала украинка Александра Головач.

Добавим, что престижные соревнования будут проходить в киевском “Дворце Спорта” до 17 марта.