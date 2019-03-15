Три десятка медалей завоевала Украина на старте "Кубке Дерюгиной"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В Киеве был дан старт 24-му по счету Международному турниру по художественной гимнастике “Кубок Дерюгиной”. Об этом сообщает сайт Федерации художественной гимнастики Украины, передает УНН.
Всего нашими гимнастками было завоевано 32 медали различного достоинства. Участницы соревнований награждались за каждый вид программы.
В категории 2010 года рождения украинки стали победительницами трех видов из четырех: Любовь Горащенко завоевала “золото” в упражнении с обручем, Полина Романченко стала лучшей с мячом, а Виолетта Титаренко показала лучший результат с булавами. Кроме того, “серебро” с мячом завоевала еще одна украинка Анастасия Демьяненко.
Елизавета Лукьяненко в категории 2009 г.р. стала победительницей в упражнении со скакалкой, также “бронзу” в этой категории завоевала наша Мария Воронецкая. Одна из наших самых перспективных пре-юниорок Юлиана Оксанич ожидаемо получила “золото” в упражнении с обручем, серебро с обручем завоевала еще одна украинка Полина Морозовская.
В упражнении с мячом “золото” и “серебро” завоевали Мария Лемешко и Ульяна Дуб, а “золото” и “серебро” в булавах — Дарья Могилевич и Елизавета Грищенко соответственно.
В категории гимнасток 2008 года рождения наши грации завоевали 10 медалей: второе место со скакалкой заняла Каролина Антонян, “серебро” и “бронзу” с обручем завоевали Елизавета-Мишель Федун и Анастасия Костенко, чемпионкой и вице-чемпионкой с мячом стали Милана Махортова и Анастасия Коротнянская. Кроме того, украинки заняли все ступеньки пьедестала с булавами, а также завоевали “золото” и “серебро” с лентой.
Конкуренция среди гимнасток 2007 года рождения в Украине также очень велика. В упражнении со скакалкой весь пьедестал заняли украинки: одна из самых сильных наших граций этого года София Кондратьева стала золотым призером, Анастасия Икан и Аделина Махортова стали “серебряным” и “бронзовым” призерами.
Наша самая сильная гимнастка 2007 года рождения Николь Савина, которая в настоящее время тренируется под руководством Ирины Дерюгиной, стала победительницей финала с мячом, получив очень высокие 16,250, обойдя россиянок Марию Борисову и Софию Пронякову. Также Николь завоевала “серебро” с обручем, “бронзу” в этом виде завоевала украинка Александра Головач.
Добавим, что престижные соревнования будут проходить в киевском “Дворце Спорта” до 17 марта.