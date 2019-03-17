Гімнаст Пахнюк виборов медаль Кубку світу в Німеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. На кубку світу зі спортивної гімнастики, що пройшов у німецькому Штутгарті, українець Петро Пахнюк виборов бронзову нагороду у багатоборстві, інформує УНН з посиланням на Федерацію гімнастики України.
Пахнюк в сумі за 6 вправ отримав 83,331 бали і в боротьбі за перше місце поступився лише діючому абсолютному чемпіону світу Артуру Далалояну та чемпіону світу у команді — китайцю Сун Вею.
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Як повідомляв УНН, минулого року Пахнюк також потрапив на п’єдестал пошани етапу Кубку світу.