Українець став призером етапу Кубка світу зі спортивної гімнастики
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Представник України Петро Пахнюк виборов медаль етапу Кубку світу зі спортивної гімнастики, що проходив у Чикаго, повідомляє УНН з посиланням на НОК України.
Український 26-річний спортсмен набрав за сумою багатоборства 83,064 бали. Другим став британець Джеймс Холл, у якого на 0,233 бала більше, а переміг минулорічний переможець американець Юль Мольдауер, який набрав на 2,9 бали більше.
Відзначимо, що Кубок світу складається з чотирьох етапів. Наступний проходитиме у німецькому Штутгарті 17-18 березня.
Нагадаємо, олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв переніс дві операції.