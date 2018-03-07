Украинец стал призером этапа Кубка мира по спортивной гимнастике
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Представитель Украины Петр Пахнюк завоевал медаль этапа Кубка мира по спортивной гимнастике, который проходил в Чикаго, сообщает УНН со ссылкой на НОК Украины.
Украинский 26-летний спортсмен набрал по сумме многоборья 83,064 балла. Вторым стал британец Джеймс Холл, у которого на 0,233 балла больше, а победил прошлогодний победитель американец Юль Мольдауер, который набрал на 2,9 балла больше.
Отметим, что Кубок мира состоит из четырех этапов. Следующий пройдет в немецком Штутгарте 17-18 марта.
Напомним, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев перенес две операции.