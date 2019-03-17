Гимнаст Пахнюк завоевал медаль Кубка мира в Германии

Пахнюк в сумме за 6 упражнений получил 83,331 балла и в борьбе за первое место уступил только действующему абсолютному чемпиону мира Артуру Далалояну и чемпиону мира в команде - китайцу Сун Вэю.

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Как сообщал УНН, в прошлом году Пахнюк также попал на пьедестал почета этапа Кубка мира.