Гимнаст Пахнюк завоевал медаль Кубка мира в Германии
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. На кубке мира по спортивной гимнастике, который прошел в немецком Штутгарте, украинец Петр Пахнюк завоевал бронзовую награду в многоборье, информирует УНН со ссылкой на Федерацию гимнастики Украины.
Пахнюк в сумме за 6 упражнений получил 83,331 балла и в борьбе за первое место уступил только действующему абсолютному чемпиону мира Артуру Далалояну и чемпиону мира в команде - китайцу Сун Вэю.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Три десятка медалей завоевала Украина на старте "Кубке Дерюгиной"
Как сообщал УНН, в прошлом году Пахнюк также попал на пьедестал почета этапа Кубка мира.